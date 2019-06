Surf Pro – SA Open of Surfing : Vahine Fierro 2e au classement WQS

Parole à Vahine Fierro :



Comment as-tu abordé cette compétition ?



« Alors, ma participation a été décidée à la dernière minute ! J’avais un planning assez chargé en raison de ma participation à un tournage pour la Nuit de la Glisse. J’étais assez fatiguée or c’est trois jours de voyage pour l’Afrique du Sud…mais j’y suis allée car je ne voulais pas avoir de regrets et j’ai bien fait ! »



Quelques mots sur cette compétition ?



« Je n’ai jamais surfé de vagues aussi compliquées et petites de toutes ma carrière ! Entre les marées qui changent, le froid – et donc la combi ! -, le vent, c’était mentalement assez prenant mais j’ai abordé une série après l’autre. J’avais ma routine avant, pendant et après chaque série et ça a marché ! Ma finale, je n’ai pas eu de chance ! Il restait huit minutes, j’avais la priorité...et aucune vague n’est venue ! Il ne me fallait qu’un 4,8 sur 20, ce qui est peu, mais l’océan en a décidé autrement ! »



Un dernier mot, un remerciement ?



« J’ai pu exprimer mon surf même en combi. Venant de Tahiti, parfois cela me dérange mais cette fois-ci, j’ai tout mis de côté ! Je suis contente d’être deuxième WQS ! C’est une bonne façon d’entrer dans la deuxième moitié de l’année ! Mais je n’y pense pas trop, je veux juste bien surfer en compète et mon surf m’amènera où il faut. Merci à mes parents et mes sœurs qui sont restés debout de minuit jusqu’à cinq heures du matin pour me regarder en live ! Et bien sûr merci à mes sponsors Roxy, Air Tahiti Nui, Raimana World, Dakine, Al Merrick, Jeep, Yamaha et la Commune de Huahine. » Propos recueillis par SB