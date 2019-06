Surf Pro – Oi Rio Pro : Michel Bourez gagne le round 100% français

Michel Bourez a pu s’imposer



Les vagues étaient plutôt petites, environ 1m à 1m50. Michel Bourez, qui a déjà remporté cette compétition, enchaîne les tentatives et obtient une première vague notée 4.67, il est en tête de la série avec 6.37 devant Joan Duru, qui a obtenu une vague notée 3.67, et Jérémy Florès. Mais Joan Duru obtient une belle deuxième vague notée 4.43 et prend la tête de la série avec 8.10 alors qu’il ne reste que 15 minutes avant la fin.



Michel va continuer à attaquer et parvient à obtenir une vague notée 5.50 qui lui permet de prendre la tête avec 10.17 alors qu’il reste dix minutes à la fin de la série. Alors que Jérémy Florès obtient finalement une première bonne vague notée 4.57, Joan Duru obtient une vagie notée 6.33 qui sera la meilleure note de la série, Joan Duru repasse donc en première position avec 10.76.



Michel Bourez aura le dernier mot dans cette passe d’armes entre les trois Français qui sont très copains sur le World Tour. Trente secondes avant la fin de la série, il prend une dernière vague notée 5.63 qui lui permet d’avoir le meilleur total sur deux vagues et de remporter la série avec un total de 11.13 devant Joan Duru qui totalise 10.76 et Jérémy Florès qui totalise seulement 7.23.



Cette victoire de cette série 100% française est symboliquement toujours bonne à prendre, mais il faudra voir l’évolution des classements pour que la place de Michel Bourez aux Jeux Olympiques soit confirmée. Jérémy Florès et Michel Bourez sont actuellement les mieux placés. Michel Bourez n’a pas pu atteindre les quarts de finales cette saison, espérons que la compétition brésilienne, qui lui a réussi par le passé, lui permettra d’atteindre ce stade de la compétition, ce qui lui permettra d’espérer réintégrer le Top 10. SB/WSL