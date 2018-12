Surf Pro - Karelle Poppke : La championne de surf s'engage dans l'armée

Du côté des garçons, c’est tout aussi difficile, la liste des candidats des surfeurs à fort potentiel cherchant à se professionnaliser est longue : Mihimana Braye, Mateia Hiquily, O’Neil Massin, Ariihoe Tefaafana, Tereva David, Heremoana Luciani…La problématique de la professionnalisation de nos sportifs polynésiens, de nos ambassadeurs, a été soulevée récemment par rapport à nos Tiki Toa. Le problème semble donc toucher diverses disciplines.



Nous l’avons eue ce matin au téléphone et pour Karelle il s’agit avant tout d’un problème financier « J’ai des sponsors mais ils apportent une aide matérielle, je manque cruellement d’argent pour financer mes déplacements à l’extérieur. On est pas toutes des beautés payées pour porter des maillots. J’ai besoin de gagner ma vie, comme tout le monde. » a-t-elle conclu. On souhaite pour l’instant une bonne continuation et beaucoup de courage pour la suite à notre championne. SB



Un extrait de sa déclaration :



« Et voilà, je crois que nous sommes arrivés au jour J pour vous annoncer à tous que j’ai fini par prendre une décision pour mon avenir, une décision qui n’a pas été facile mais je l’ai tout de même fait. Alors voilà, je me suis engagée pour l’armée de l’air. Une décision qui a été lourdement réfléchie et pensée. Une décision qui n’a pas toujours plu à ma copine, mes parents, mon entourage, certains amis, mais la vie est faite ainsi. »



« Je laisse derrière moi une carrière de surf, une carrière lors de laquelle j’aurais voulu percer pour faire du surf mon métier mais on subit tous des problèmes, que ce soit financiers, matériels, sponsoring, motivation, envie, buts, objectifs et autres. Je ne regrette rien, j’ai bien profité, j’ai montré tout ce que je savais, j’ai appris à d’autres ce que je connaissais déjà et je garderais toujours un bon souvenir de ma carrière de surfeuse. (…) Rendez-vous samedi 8 décembre à l’aéroport. »