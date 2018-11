Surf Pro - Hawaiian Pro 2018 : + 39 places pour O'Neil Massin

O’Neil Massin et Michel Bourez au round 4



Au round 2, Mihimana Braye se fait éliminer de justesse avec un total de 12.67 contre 13.17 pour Lucas Silveira et 13.04 pour Bino Lopes, soit pour une différence de 0,37 points. Rageant, lorsqu’on sait que Mihimana Braye est le Tahitien le mieux classé des world qualifying series (WQS). Mihimana, qui était dans le Top 50 il y a quelques semaines, se retrouve ainsi 70e au classement à une épreuve de la fin des WQS.



O’Neil est de nouveau deuxième dans sa série avec 12.17. Il se paye le luxe de devancer Makai Mc Namara et Matt Wilkinson. Sortant de blessure, O’Neil est un excellent surfeur comme il l’a prouvé récemment en terminant deuxième de l’HIC Sunset Pro, un WQS 3000. Au round 3, O’Neil score 14.44 et élimine deux surfeurs du WCT (Conner Coffin et Jadson Andre) puis sortira au round 4. Il fait un bond de 39 places au classement WQS pour se retrouver 78e. Un excellent résultat pour O’Neil Massin.



Michel Bourez se qualifie aussi pour le round 4 avec 12.30 mais il n’ira pas plus loin. En dehors d’une victoire de la Triple Crown, il n’y avait pas réel enjeu pour Michel Bourez qui est déjà assuré de se qualifier pour le World Tour 2019 grâce à sa 9e place actuelle avant la dernière épreuve, les 22 premiers étant qualifiés pour l’année suivante. SB / WSL