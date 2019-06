Surf Pro – Focus sur Mihimana Braye : Un bon résultat au Chili

Parole à Mihimana Braye :



Un début de saison difficile ?



"Oui, un début de saison très difficile au niveau de mes premières compétitions. Je ne m'attendais pas à commencer l'année comme ça. J'avais beaucoup de mal, surtout au niveau mental, beaucoup d'anxiété. J'avais beaucoup perdu en confiance. J'étais dans un cercle qui ne m'amenait pas vers le haut, avec des résultats pas à la hauteur de mes capacités. Cela fait du bien de refaire un résultat, de revenir dans la gagne."



Comment continuer dans ces moments de doute ?



"J'ai toujours cette petite voix qui me dit "il faut continuer, il ne faut jamais abandonner". L'année est longue. Ce n'est pas parce que tu commences mal que tu vas mal terminer. Il faut persévérer, c'est le secret, apprendre de ses erreurs et revenir plus fort. Cela me donne une impression de nouveau départ. Je me sens bien, mon objectif est un objectif sur le long terme, il faut savoir voir plus loin que les défaites."



Quelques mots sur cette compétition ?



"C'est une vague tubulaire qui ressemble un peu à Teahupo'o, c'était donc un avantage pour nous Tahitiens. On a eu des tubes tous les jours. Par contre, la vague est très dangereuse et très proche des cailloux. Il fallait pousser ses limites, merci au bon Dieu, il n'y a pas eu de blessé. J'ai fait de très bonnes séries avec des come backs dans les dernières cinq minutes, avec de très bonnes notes, de très bons tubes. C'était super."