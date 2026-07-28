

Surf - Les Fidji, une étape synonyme de tournant au championnat

Tahiti, le 24 août 2026 - La huitième manche de la saison du Championship Tour devrait débuter, dès ce mardi, sur le spot de Cloudbreak aux Fidji. Quelques semaines après leurs éliminations prématurées à Teahupo’o, les trois surfeurs polynésiens au départ comptent bien aborder le sprint final afin de garder leur place au sein de l’élite mondiale.



La deuxième partie de la saison du Championship Tour (CT) va officiellement être lancée. Après la Tahiti Pro, disputée il y a un peu plus d’une semaine, et avant l’épreuve en Amérique (11-20 septembre), les surfeurs font escale en plein milieu de leur triptyque aux Fidji (25 août au 4 septembre). Une étape primordiale pour nos trois représentants du Fenua : Kauli Vaast, Vahine Fierro et Tya Zebrowski. Le champion olympique, classé à la 13e place mondiale, retrouve à nouveau sur sa route Crosby Colapinto.



Les deux hommes ne se quittent plus. En effet, il s’agit de leur troisième confrontation consécutive sur le CT. Point positif : le surfeur de Vairao a remporté les deux précédents duels face à l’Américain (n°20). Kauli Vaast, qui est bien parti pour finir “rookie” de l’année, souhaite surfer sur cette lancée et n’est plus très loin d’entrer au sein du Top 10 mondial. En cas de victoire, le Tahitien pourrait affronter le Brésilien Miguel Pupo au deuxième tour. Le récent lauréat de la Tahiti Pro Seth Moniz défiera le Français Marco Mignot pour son entrée en lice.

Le temps presse pour Vahine Fierro Du côté des vahine, la première série de la compétition oppose Tya Zebrowski (n°18) à Yolanda Hopkins (n°17). La jeune Polynésienne n’a encore jamais surfé contre la Portugaise qui sort d’une belle semaine à Teahupo’o où elle a réalisé la meilleure performance de sa saison en atteignant les demi-finales.



La surfeuse de Huahine, Vahine Fierro, doit quant à elle absolument réagir. La reine de Teahupo’o n’a plus gagné de série depuis trois étapes et n’a pas encore atteint le moindre quart de finale cette saison sur le CT. Même si tout est encore largement possible au classement, le temps presse. D’autant plus que seules les 16 premières mondiales passeront le “cut” d’ici les trois prochaines manches. Elle va tenter de se relancer contre l’Américaine Alyssa Spencer (n°15) qui n’est pas plus en réussite depuis sa demi-finale en Nouvelle-Zélande.



Les hostilités devraient donc débuter, dès ce mardi, aux Fidji : “On prévoit des vagues de 2,5 à 3 mètres”, a déclaré Renato Hickel, vice-président des tournées et des compétitions de la WSL. La compétition sera lancée par le premier tour des hommes avant le début du tableau féminin dans la foulée.



Programme : Premier tour hommes



Heat 1 : Luke Thompson (RSA) vs. Matthew McGillivray (RSA)

Heat 2 : Eli Hanneman (HAW) vs. Teo Degei (FJI)

Heat 3 : Mateus Herdy (BRA) vs. Jarvis Earle (AUS)

Heat 4 : Ramzi Boukhiam (MAR) vs. Oscar Berry (AUS)



Premier tour femmes



Heat 1 : Yolanda Hopkins (POR) vs. Tya Zebrowski (FRA)

Heat 2 : Stephanie Gilmore (AUS) vs. Sally Fitzgibbons (AUS)

Heat 3 : Alyssa Spencer (USA) vs. Vahine Fierro (FRA)

Heat 4 : Anat Lelior (ISR) vs. Brisa Hennessy (CRC)

Heat 5 : Bettylou Sakura Johnson (HAW) vs. Bella Kenworthy (USA)

Heat 6 : Tyler Wright (AUS) vs. Francisca Veselko (POR)

Heat 7 : Erin Brooks (CAN) vs. Sophie McCulloch (AUS)

Heat 8 : Isabella Nichols (AUS) vs. Ulukilupetea Kurop (FJI)

Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 24 Août 2026 à 18:47 | Lu 201 fois



