

Surf - Le Tahiti Open Tour à nouveau reporté et délocalisé

Tahiti, le 17 juillet 2026 - La troisième étape du Tahiti Open Tour, prévue sur les vagues de Taehupo'o, a été reportée à cause des conditions météos et sera relocalisée très certainement sur le sport de Papara.



Prévue initialement les 11 et 12 juillet et reportée à ce week-end, la troisième manche du Tahiti Open Tour est encore repoussée. "En raison d’un vent de sud-ouest trop fort, ce samedi, et d'une taille de vagues trop importante, ce dimanche, accentuée par la présence du mara’amu, la compétition sera malheureusement reportée sur le spot de Papara", a annoncé la Fédération tahitienne de surf. Le week-end des 22 et 23 août est envisagé et sera confirmé ou non ultérieurement par l’organisation.



Il faudra donc attendre le 8 août pour voir les surfeurs en action. Ce sera à Teahupo’o, à l’occasion de la grande étape de la WSL, où cinq de nos ‘aito seront de la partie : Kauli Vaast, Vahine Fierro, Tya Zebrowski, Kelia Gallina et Eimeo Czermak.



Rédigé par Valentin Fleury le Vendredi 17 Juillet 2026 à 13:57 | Lu 185 fois



