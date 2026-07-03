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Surf - Le Tahiti Open Tour à nouveau reporté et délocalisé


Teahupo'o ne pourra pas accueillir la troisième manche de l'Open Tour
Teahupo'o ne pourra pas accueillir la troisième manche de l'Open Tour

Tahiti, le 17 juillet 2026 - La troisième étape du Tahiti Open Tour, prévue sur les vagues de Taehupo'o, a été reportée à cause des conditions météos et sera relocalisée très certainement sur le sport de Papara. 

Prévue initialement les 11 et 12 juillet et reportée à ce week-end, la troisième manche du Tahiti Open Tour est encore repoussée. "En raison d’un vent de sud-ouest trop fort, ce samedi, et d'une taille de vagues trop importante, ce dimanche, accentuée par la présence du mara’amu, la compétition sera malheureusement reportée sur le spot de Papara", a annoncé la Fédération tahitienne de surf. Le week-end des 22 et 23 août est envisagé et sera confirmé ou non ultérieurement par l’organisation.  
 

Il faudra donc attendre le 8 août pour voir les surfeurs en action. Ce sera à Teahupo’o, à l’occasion de la grande étape de la WSL, où cinq de nos ‘aito seront de la partie : Kauli Vaast, Vahine Fierro, Tya Zebrowski, Kelia Gallina et Eimeo Czermak. 


Rédigé par Valentin Fleury le Vendredi 17 Juillet 2026 à 13:57 | Lu 185 fois
           


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