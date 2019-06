Surf – Championnat du monde ISA : Michel Bourez participera aux Mondiaux ISA

Actuellement 11e au classement du championnat du monde professionnel (WCT), Jérémy Florès est actuellement le meilleur français classé. Michel Bourez est quant à lui actuellement à la 14e place de ce même classement, après sa 9e place lors de la quatrième étape australienne, le Margaret River Pro. Joan Duru lui est actuellement 25e et fait également partie des français qualifiés pour les Mondiaux ISA.



Du côté des femmes, Johanne Defay est actuellement à la 11e position du classement WCT féminin de la world surf league. Elle aussi fait partie des athlètes qualifiés. Parmi les surfeuses non retenues, on retrouve Cannelle Bulard, 5e au classement des world qualifying series (WQS), l’antichambre du championnat du monde.



On retrouve ensuite Vahine Fierro, 10e au classement WQS. Cannelle Bulard et Vahine Fierro ne font pas partie de la liste des qualifiés, selon nos confrères métropolitains de l’équipe.fr. Kelly Slater lui n’a pas été retenu pour représenter les Etats Unis au profit de John John Florence, Kolohe Andino et Connor Coffin, mieux classés que lui actuellement au WCT.



Les Brésiliens retenus sont Italo Ferreira, Filipe Toledo et Gabriel Medina, les Australiens retenus sont Ryan Callinan, Julian Wilson et Owen Wright. Il y a également Kanoa Igarashi pour le Japon, Jordy Smith pour l’Afrique du Sud, Léonardo Fioravanti pour l’Italie, Riccardo Christie pour la Nouvelle Zélande…SB/Equipe.fr