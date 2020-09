Sur les traces du "Blackbirding" avec Jacques-Olivier Trompas

TAHITI, le 21 septembre 2020 - Le blackbirding était une "pratique" australienne s’apparentant à de l’esclavage. Il a démarré à partir des années 1860, une période dans laquelle Jacques-Olivier Trompas a inscrit une partie de son nouveau roman. Intitulé Blackbird, il paraît chez Au Vent des îles.



C’est un roman haletant qui lève le voile sur une période peu glorieuse de l’Australie. Blackbird de Jacques-Olivier Trompas paraît chez Au Vent des îles. Il se lit sans un arrêt.



Son écriture rythmée, séquencée, visuelle est digne du réalisateur qui en est l’auteur (voir encadré présentation de l’auteur).



Comme dans un chant polyphonique, plusieurs voix s’élèvent dans Blackbird. Elles racontent différentes époques, différents lieux, différentes vies.



Le lecteur, grâce aux paroles des uns et aux descriptions des autres, découvre petit à petit les personnages, mais aussi leur environnement et le contexte dans lequel ils sont nés. Il navigue dans les méandres de l’histoire du Pacifique Sud.



Un voyage dans l'Histoire



Anna commence son récit en 1864, à Moreton Bay. Elle est alors âgée de 16 ans. Elle vit dans une " bicoque " comme dit sa mère.



Régulièrement battue par le vent du large, entourée d’arbustes chétifs et de rochers, cette bicoque domine la baie. Son père est le capitaine d’un santalier, un trois-mâts " lourd et massif aux cales profondes ". Il répète à Anna " tes cheveux sont rouges, c’est mon soleil du matin ! " Le père aime sa fille.



Dans Blackbird, il y a également Umah qui, en 1858, vit à Uripiv, aux Nouvelles-Hébrides (devenues Vanuatu en 1980). Umah, alors, donne à manger aux cochons, il s’occupe du feu, il surveille ses sœurs. Il va bientôt devenir adulte, une cérémonie se prépare.



Alors qu’il est sur une pirogue avec son père, ce dernier se racle la gorge. Il dit :



"– C’est pour bientôt, Umah, tu sais…"



"– Oui je sais."



Umah fixe l’eau claire qui glisse le long de la coque.



"– Ça fait mal ? "



"– Oui, mais je sais que tu seras courageux. "



Ces mots sont parmi les derniers que le jeune homme échangera avec son père.



Une lecture saisissante



Et puis, il y a Patrick, en 2014, à Port-Vila (Vanuatu). Il est archéologue. Il a obtenu un détachement de l’Australian National Université (Anu) pour pouvoir exercer dans l’archipel du Vanuatu.



D’après lui, c’est un pays " qui regorge de traditions millénaires avec des rites et des coutumes d’une grande richesse ". Le destin de ces trois personnages va se croiser à Uripiv lorsque Patrick va découvrir le squelette d’une fillette au cours de fouilles.



Sa vie bascule, celles d’Ana et de Umah sont mises au jour. Et c’est toute la complexité des sentiments mais aussi des règles de société et des liens tissés qui tout à coup sont éclairées. Saisissant.