Sur les traces des aventuriers du Pacifique

Papeete, le 21 mai 2019 - Dans son dernier livre Les aventuriers du Pacifique, Daniel Pardon nous entraîne à la découverte ou la redécouverte d'une vingtaine d'aventuriers trop souvent méconnus ou oubliés du Pacifique. Le journaliste revient sur les existences parfois extravagantes de ces personnages aux destins inattendus et improbables. Paru aux éditions Api Tahiti, ce premier tome, qui sera suivi de plusieurs autres, nous réserve une plongée inédite dans ce vaste Pacifique !



Pour quelles raisons avez-vous écrit ce livre ?

Daniel Pardon : "Deux fois par mois, je publie dans Tahiti infos une biographie sur deux pages d'un personnage. Ces biographies ont un côté éphémère, alors un éditeur, Jean-Luc Bodinier, m'a contacté pour les publier. Au total, j'ai déjà écrit 83 biographies, j'espère en avoir une centaine cette année. Ce premier tome comprend une vingtaine de personnages, c'est le premier livre d'une série de quatre ou cinq.

L'histoire est un peu comme une autoroute, il y a des personnages très célèbres comme Cook, Bougainville, Magellan et puis à coté de cette autoroute, il y a des petits chemins qui desservent des patelins très riches à visiter. L'histoire, c'est un peu pareil, à côté de ces personnages, il y des hommes extraordinaires, extravagants, horribles, méritants… Je voulais exhumer un peu toutes ces histoires oubliées. La dimension de l'Océanie et son isolement ont permis à certains personnages d'avoir des destins différents, plus importants, qu'ils n'en auraient eu en Europe."



Comment avez-vous rassemblé toutes ces informations ?

"Je suis journaliste depuis 35 ans, je travaille beaucoup dans le Pacifique. Au fil de mes rencontres, j'ai découvert de nombreux personnages. A l'île de Pâques, on ne peut pas ne pas parler de Jean-Baptiste Onésime Dutrou-Bornier, le roi français de l'île de Pâques. En Nouvelle-Zélande, certains personnages sont incontournables comme le baron de Charles de Thierry, roi français de toute la Nouvelle-Zélande, etc. A force de croiser tous ces personnages au fil de mes reportages, j'ai voulu en savoir un peu plus sur ces destins. Et de fil en aiguille, souvent un personnage m'amène à un autre."



Comment s'est faite la sélection des 20 personnages pour ce premier tome ?

"J'ai fait une liste et un certain nombre de personnes, dont bien sûr mon éditeur, ont coché différents noms. Les personnages, qui revenaient le plus, ont été sélectionnés. C'est donc un choix consensuel."