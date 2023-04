Sur les traces de l’homme qui rêvait en Rapa

TAHITI, le 20 avril 2023 - Éric Viennot et Marie Liblin ont enquêté sur la vie extraordinaire de Marc Liblin. Cet homme qui, dans ses rêves, appris la langue Rapa des anciens. Un livre est né, intitulé L’homme qui rêvait dans une langue inconnue, il est publié par les éditions Michel Lafon. Il est sorti le 6 avril. Un documentaire se prépare. Marie Liblin revient sur cette aventure sur les traces du cousin de son grand-père qui a démarré en 2015.



Comment avez-vous été embarqué dans cette enquête lancée, à la base par Éric Viennot ?

“ Éric Viennot, qui nous a malheureusement quitté en juillet 2022, était un créateur de multimédia, un pionnier dans son genre. Il est le concepteur, notamment, des séries de jeux vidéo Les Aventures de l'oncle Ernest et In memoriam. Dans le cadre de ses recherches, il était tombé dans l’Atlas des îles abandonnées de l’autrice allemande Judith Schalansky aux éditions Arthaud sur une page consacrée à Rapa iti. Il avait découvert l’histoire de cet homme, français, Marc Liblin, qui avait rêvé une partie de sa vie dans une langue inconnue. Intrigué, il s’est mis à vérifier si l’homme avait vraiment existé. Il voulait savoir si cette information relevait du mythe ou de la réalité. Il a donc cherché à contacter des membres de la famille Liblin et a fini par tomber sur moi. Je me rappelle très bien avoir reçu fin 2015 un message sur Facebook plutôt laconique me demandant si je connaissais Marc .”





Et vous avez répondu oui !

“ En effet. Les Liblin sont une famille dont les membres ne vivent pas tous au même endroit. Nous sommes nombreux ! De ce fait, nous ne connaissions pas tous l’existence de ce Marc. Je suis moi-même de Luxeuil-les-Bains, ce village où est né, ou a grandi puis travaillé Marc. Mon grand-père avait travaillé avec lui et il m’avait parlé de ce cousin éloigné, un peu fantasque, qui avait décidé un jour de tout quitter pour comprendre d’où venait la langue qu’il avait apprise dans ses rêves. Avec Éric, nous nous sommes appelés, lui vivait à Marseille, moi j’étais à Paris. Il avait une première réponse, à savoir que Marc avait bien existé ! ”



Que s’est-il passé ensuite ?

“ L’histoire était quand même hallucinante, nous avons convenu d’enquêter pour en savoir plus sans savoir du tout où tout cela pourrait nous mener. Au fur et à mesure, un projet de documentaire a vu le jour .”



En quoi cette histoire est-elle hallucinante ?

“ Marc, donc, est né dans les années 1950 à Luxeuil-les-Bains, un village de Haute-Saône, dans l’est de la France. Il a appris une langue inconnue dans ses rêves. En 1981, marié, père de deux enfants, travaillant dans la fonderie familiale, il décide de comprendre d’où vient cette langue. Il s’est dit qu’il aurait plus de chance dans une ville peuplée de marins, il a pris la direction de la Bretagne et est parti s’installer à Rennes. Il a laissé sa femme et ses deux enfants, Ellen et Antoine, âgés alors de 8 et 9 ans. Il ne les a jamais revus .”



Qu’a-t-il fait à Rennes ?

“ Il n’avait rien, vivait sans un sou mais a pu se rapprocher de chercheurs de l’université, spécialisés en linguistique. Il a aussi arpenté les bars pour essayer de trouver quelqu’un qui parlait cette langue. Le patron d’un des bars lui a un jour dit que la langue qu’il parlait ressemblait à celle que son ex-femme parlait. Marc, avec un ami tahitien qui s’était fait, est allé à la rencontre de cette femme, Meretuini Make, qui vivait seule avec deux enfants, Serge et Thierry, dans un appartement de la ville. C’est à ses côtés qu’il a appris que la langue était celle des anciens de Rapa. Meretuini comprenait le langage car son père avait été l’un des sages de Rapa et il parlait cette version du Rapa. Marc, lui, ne comprenait pas ce qu’il disait ! Il a par ailleurs dessiné le paysage qu’on lui avait décrit dans ses rêves et c’était une baie de Rapa, Meretuini l’a vu immédiatement .”



Et vous avez, vous, découvert tout cela en enquêtant ?

“ J’ai commencé par glaner des informations au sein de ma famille. Comme je portais le même nom que lui, des portes se sont ouvertes, puis j’ai étendu mes recherches à toutes les personnes que Marc avait pu côtoyer au cours de sa vie. J’hallucinais de voir tout ce que je pouvais récolter. On s’échangeait des centaines de messages parfois au quotidien avec Éric. Tout cela est une magnifique histoire. Celle de Marc, bien sûr, celle de Marc et de Meretuini car ils sont tombés amoureux, et celle que nous avons vécue avec Éric en enquêtant côte à côte. Tout cela est magique. Les gens se sont livrés sans filtre, ils ont dévoilé plein de choses qu’ils n’avaient jamais dites auparavant. Nous avons pu mettre en lien des gens qui connaissaient Marc sans jamais s’être rencontrés, nous avons pu resserrer les liens de la famille de Marc. Aujourd’hui, ils se voient, Ellen et Antoine sont allés à Rapa, ils ont pu voir l’île, mais aussi leurs demi-frère et sœur .”





Marc et Meretuini sont allés vivre à Rapa, c’est bien cela ?

“ Le charme a opéré. Meretuini lui a dit qu’elle souhaitait rentrer chez elle. Marc a écrit au Président de la République. Deux semaines plus tard, deux représentants du gouvernement se sont présentés à l’appartement du couple pour comprendre. Le gouvernement a accepté de financer le retour de Meretuini et de ses deux enfants. Le trajet de Marc a été pris en charge par les chercheurs de l’université de Rennes ! Ils sont partis à Rapa en 1982, ils ont eu ensemble trois enfants .”



Finalement, le documentaire n’a pas vu le jour, mais un livre a été publié.

“ Nous n’avons pas pu le réaliser encore car nous n’avons trouvé personne pour nous diffuser. Et puis il y a eu le Covid. Le livre est sorti, Éric a pu le rédiger entièrement avant de nous quitter. Depuis, nous avons des touches pour concrétiser le documentaire. Ellen et Antoine sont allés à Rapa il y a quelques mois, ils ont entre autres pu se recueillir sur la tombe de leur père. Tout cela a été filmé et fera partie du documentaire .”



Est-ce que vous continuez l’enquête ?

“ Il y aurait sans doute des choses à trouver, mais nous avons déjà beaucoup d’éléments. Nous répondons notamment à la question que tout le monde se pose : comment Marc a-t-il appris cette langue ? La réponse se trouve à la fin de l’ouvrage. Je suis moi-même très cartésienne, mais il y a des situations qui nous dépassent. Cette histoire le prouve. ”



Hanté par ses rêves



Dans les années 1950, dans un petit village des Vosges, Marc Liblin, un enfant de six ans, est hanté par des rêves dans lesquels on lui enseigne une langue inconnue. Devenu adulte, il fait la rencontre de Meretuini, une femme qui parle ce dialecte oublié : le rapa, la langue des indigènes qui peuplaient l'île de Rapa Iti. Cette île, l'une des plus isolées au monde et située au sud de l'archipel des Australes, est la sœur de l'île de Pâques. Marc Liblin y vécut du début des années 1980 jusqu'à sa mort en 1998, mû par une quête : comprendre l'origine de ses rêves...



Dans le livre intitulé L’homme qui rêvait dans une langue inconnue et paru aux éditions Michel Lafon, Éric Viennot (décédé en juillet 2022) raconte cette histoire. Le livre est préfacé par Marie Liblin qui a participé à l’enquête. La postface est signée par le fils de Marc Liblin, Eliot.



Pratique



Le livre est en cours de réimpression. Il est possible de le commander chez Odyssey.





Contacts





