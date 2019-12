Sur les traces de 20 aventuriers incroyables du Pacifique

Tahiti, le 16 décembre 2019 - Avec ce second tome des Aventuriers du Pacifique, Daniel Pardon nous fait découvrir de nouveaux personnages aux destins inattendus et improbables. “Papou blanc”, pirate, collectionneur de têtes maories, “roi violeur”, tyrans, explorateurs, criminels, cannibales, ou encore femmes au destin tragique ou à la réussite exemplaire, ce nouveau tome, paru aux éditions Api Tahiti, nous embarque dans les vies tumultueuses et épiques de 14 hommes et six femmes en Océanie.





Où va nous entraîner ce nouveau tome ?

“Ce tome II des Aventuriers du Pacifique va nous entraîner des côtes ouest de l’Australie à l’archipel de Juan Fernandez, au large de Valparaiso au Chili, en passant par la Micronésie, Hawaii, la Nouvelle-Zélande, Tahiti, les Marquises et bien d’autres lieux aux noms évocateurs de grandes épopées. Comme dans le tome I, ce sont encore 20 biographies, dont celles de six femmes, qui nous amèneront du XVIe siècle au début du XXe siècle, soit environ 400 ans d’histoires pour le moins extraordinaires, au sens premier du qualificatif.”



Comment avez-vous procédé pour écrire ces biographies ?

“Je ne fais donc pas œuvre d’historien au sens où les archives des différents pays que j’ai cités conservent des traces, parfois précises, de chacun des personnages à la rencontre desquels je suis allé. En revanche, les retrouver d’abord, les rassembler, les situer dans l’espace et dans le temps les uns par rapport aux autres sont les tâches qui ont été et qui sont encore au cœur de mon travail. J’ai abordé ma recherche en quelque sorte comme un devoir de mémoire vis-à-vis d’un monde perdant de plus en plus ses repères passés. Or –c’est un truisme que de l’écrire– si l’on ne sait pas d’où l’on vient mais aussi d’où viennent les autres, il est bien difficile de tracer sa route, sauf à naviguer sans carte et sans boussole...”