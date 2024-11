Sur la route du ‘ūmara au Mexique

Tahiti, le 21 novembre 2024 – De Taravao à Mexico, 22 élèves du lycée agricole John-Doom et leurs huit accompagnateurs ont enchaîné les visites et les rencontres éducatives et culturelles pendant deux semaines, avec la patate douce comme fil conducteur.





Au terme d’un an et demi de levées de fonds et de préparation, du 24 octobre au 9 novembre, 22 élèves du lycée agricole de Taravao – de la 4e à la terminale – se sont envolés pour le Mexique, accompagnés d’un guide, du directeur de l’établissement et de quelques enseignants et parents.



Un voyage pédagogique qu’ils ne sont “pas près d’oublier”, comme ils l’ont confié ce mercredi lors d’une rencontre en présence des familles, ainsi que des parrains et marraines qui ont accompagné financièrement ce projet, dont plusieurs membres du gouvernement représentés par la vice-présidente, Minarii Galenon.



Des visites en immersion

À l’initiative de ce déplacement “sur la route du kumara”, Vaihei Paepaetaata, professeure d’anglais et de langues et culture polynésiennes, s’est appuyée sur les filières de formation du lycée de la Presqu’île. “On a axé nos activités autour de la patate douce et de l’aquaculture. On a assisté à un moment de pêche traditionnelle dans un lac. On a aussi visité l’une des plus grandes fermes de truites au monde. Dès le premier jour, on a participé à un atelier de confection du pain des morts, avec une marmelade de patate douce. On nous a confié que la culture de la patate douce avait été remplacée par le maïs et qu’elle est beaucoup moins présente qu’avant. Ça nous encourage à produire et à valoriser nos produits locaux !”, remarque l’enseignante.



Le programme culturel était dense, avec la visite de plusieurs villes et monuments emblématiques dans le centre du pays, comme le musée d’anthropologie de la capitale ou les pyramides de Teotihuacan. La délégation a également tissé des liens avec les trois lycées agricoles de Naucalpaln, Santa Fe de la Laguna et Tlahuitoltepec, et les deux universités de Morelia et Mexico City, qui devraient conduire à de nouveaux échanges dans les quatre années à venir.



“Ce type de voyage, ça permet d'aller à la rencontre des communautés. Les élèves ont mesuré la chance qu'on a d’avoir de l’eau et de la nourriture en abondance chez nous. Ça fait grandir”, a souligné le chef d’établissement, Jean-Pierre Sartore. L’an prochain, ce seront 15 élèves de la filière aquacole qui mettront le cap sur l’Australie, en lien direct avec leur formation.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 21 Novembre 2024 à 15:44 | Lu 160 fois