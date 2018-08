Sur Pro - Tahiti Pro Teahupo'o : Plus de Tahitiens en lice

Avec seulement cinq journées restantes sur la période d’attente située entre le 10 et le 21 août et pas de houle significative annoncée, l’organisation a décidé de lancer la compétition ce jeudi matin malgré les petites conditions de vague d’environ 1 mètre à 1 mètre cinquante. Le plan d’eau était lisse et les vagues petites, rares mais belles. Jordy Smith, 5e au classement, est le premier à faire les frais de cette configuration avec un total de seulement 4.83 sur 20 contre 9.66 pour son compatriote Michael February, nouveau sur le World Tour.



Il faudra attendre la quatrième série opposant Owen Wright à Jesse Mendes pour voir une note dans la gamme des 8 points, une vague notée 8.00 obtenue par Owen Wright, qui s’impose. Toujours blessé au genou, Tikanui Smith était opposé à Flipe Toledo, actuel n°1 au classement mondial. Dans ce type de conditions de vague, les chances de notre surfeur de gros étaient quasi nulles.



Toledo a pu prendre une vague notée 7.83 en début de série alors que Tikanui répliquait avec un tube noté 3.17. Toledo enfonce ensuite le clou avec une vague notée 6.83. Tikanui Smith prendra une dernière vague en fin de série, un nouveau tube noté 3.73. C’est insuffisant, Tikanui Smith sort de la compétition au stade du round 3 et devrait empocher malgré tout les 11 500 dollars de dotation.