Suppression des tests à l'arrivée en Polynésie et auto-isolement de 7 jours

Tahiti, le 23 mars 2022 – Au "regard de l'évolution favorable de la situation sanitaire" au fenua, les autorités de l'État et du Pays ont annoncé, mercredi, qu'elles avaient décidé d'alléger les formalités pour les voyageurs nationaux et internationaux et ce à compter du 28 mars. Si la procédure liée à la déclaration de motifs impérieux sera simplement allégée, les tests, eux, seront supprimés à l'arrivée à Tahiti. La quarantaine obligatoire sera quant à elle remplacée par un auto-isolement de sept jours.



Les autorités de l'État et du Pays ont annoncé, mercredi par voie de communiqué, qu'en raison de l'"augmentation significative du nombre de personnes vaccinées et de la diminution très nette du nombre de passagers soumis à déclaration préalable de motifs impérieux", les formalités d'entrée au fenua pour les voyageurs nationaux et internationaux seront allégées dès le 28 mars prochain. À compter de cette date, la procédure liée à la déclaration de motifs impérieux sera simplifiée. Les voyageurs de 12 ans et plus non vaccinés ou présentant un schéma vaccinal incomplet restent cependant soumis aux motifs impérieux, mais les contrôles seront effectués par les compagnies.



Tests avant le vol maintenus



L'ensemble des tests, jusqu'alors effectués à l'arrivée à Tahiti ainsi qu'aux deuxième et cinquième jours suivants, en fonction du statut vaccinal des passagers, seront suspendus. L'enregistrement sur la plateforme Etis sera aussi suspendu. En revanche, les tests antigéniques ou RT-PCR obligatoires pour les personnes de plus de 12 ans, à effectuer 24 heures avant d'arriver sur le territoire, seront maintenus et "strictement contrôlés". En matière d'arrivée par voie maritime, les protocoles sanitaires comprenant soit une quarantaine, soit un test négatif avant débarquement, seront également suspendus.



Enfin, concernant la quarantaine administrative obligatoire de sept jours qui avait été mise en place par le Pays, elle sera désormais remplacée par un auto-isolement de sept jours.





Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 23 Mars 2022 à 17:21 | Lu 665 fois