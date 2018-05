Sup race - ATN Paddle Royal Race : Le " King " Georges Cronsteadt s'impose au finish

Parole à Maeva Hargrave, organisatrice :



Un nouveau site pour cette 4e édition ?



« Effectivement, c’est beaucoup mieux, il y a de la place, un parking, la plage, un plan d’eau magnifique avec en plus une très belle journée. C’est la première année que l’association Air Tahiti Nui Paddle organise cette course. Les trois dernières années, c’était par le biais d’Air Tahiti Nui Va’a. On est ravis de cette évolution. »



Il s’agit également de promouvoir la destination Polynésie ?



« En tant qu’ambassadrice d’Air Tahiti Nui, en tant que staff puisque je suis chef de cabine principale avec vingt ans d’expérience dans l’aviation, je souhaite promouvoir la Polynésie à travers ce sport. Grâce à TBS 5, Total Sup, Tahiti Fly Shoot et TimMc Kenna que je remercie au passage, on peut faire cette promotion à l’international. »



Une chance d’avoir Annabel Anderson ?



« On a eu la chance d’avoir la venue de la championne du monde Annabel Anderson, ce n’a pas été facile de l’avoir. Elle ne devait pas concourir en raison de problèmes de santé mais elle a tenu à le faire, c’est vraiment sympa de sa part. Merci beaucoup à Air Tahiti Nui, avec le Club Tiare, d’avoir offert tous ces billets pour nos athlètes. Merci aussi à Air Tahiti et à tous nos partenaires. »



Le sport c’est important pour Air Tahiti Nui ?



« Le sport c’est important. L’association qui organise est à but non lucratif. Je suis moi-même athlète waterwoman, je souhaite partager ma passion avec tous nos riders, avec le public. On est là pour montrer au monde entier qu’on est proches de l’eau, de la culture. On a le groupe Hitireva, des fruits, des fleurs, on veut montrer au monde que notre course est différente. » Propos recueillis par SB