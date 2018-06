Sup - Alexy Berthet : " Des fonds prévus pour développer la discipline en 2019 "

Quelques mots sur le championnat ?



« L’année dernière on avait 18 courses, cette année on en a que 13. On est en discussion avec les affaires maritimes pour des questions de sécurité des courses en dehors du lagon, - le long du récif et lors des traversées inter-îles -. C’est par rapport à ça que certains organisateurs se sont retirés car on avait pas encore de solutions par rapport aux affaires maritimes. Cela permettra, pour 2019, d’avoir un plus gros calendrier et de relancer les courses inter-îles. »



« Les participants doivent faire sept courses au minimum pour valider le championnat qui devrait être clôturé le 15 août. Certaines courses sont organisées par des clubs de surf, d’autres par des clubs de kayak, de va’a et il y a le Waterman Tahiti Tour qui organise ses courses. On a regroupé ces organisateurs pour leur proposer un championnat fédéral. Le premier de chaque course à 1000 points, le deuxième 860 points…on additionne les cinq meilleurs résultats pour avoir le classement. »



Pourquoi c’est la fédé de surf qui gère, n’est-ce pas une discipline d’endurance ?



« Penser que c’est uniquement une discipline d’endurance est une fausse idée. Il y a des courses de sprint, des courses techniques où il faut passer des vagues, contourner des bouées, les « beach race »…Il y a des moyennes distances avec 8-10 km, des longues au-delà de 15 km…Le championnat regroupe tous ces formats. On a des athlètes bons en sprint et moins bons en longue distance et vice-versa. »



« Au niveau mondial, le SUP est géré par l’ISA (International Surfing Association), toutes les fédérations nationales y sont affiliées. On a donc pas de raisons de quitter la fédération tahitienne de surf qui nous accompagne. L’année dernière, on était 150 athlètes, la FTS a bien compris qu’on pesait de plus en plus et qu’il fallait que l’on ait des financements adéquats, qu’il fallait qu’il y ait une réelle politique d’accompagnement de cette discipline. »