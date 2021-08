Suède: un incendie ravage le centre de recherches spatiales Esrange

Stockholm, Suède | AFP | jeudi 26/08/2021 - Un incendie de grande ampleur a dévasté jeudi le centre de recherches spatiales Esrange dans le nord de la Suède, détruisant une partie des pas de tir de fusées sondes, a annoncé le centre dans un communiqué.



L'incendie qui s'est déclaré tôt jeudi matin "au cours d'un essai programmé de tir d'un moteur-fusée à combustion solide" était sous contrôle en fin d'après-midi, selon le centre de recherches spatiales.



L'incendie n'a pas fait de blessés mais des membres du personnel ont été emmenés à l'hôpital pour des examens médicaux.



L'incendie a endommagé "une partie des infrastructrures de lancement de fusées-sondes", a indiqué le centre Esrange.



"L'étendue des dégâts et des conséquenses pour les opérations de lancement ne peut pas encore être évaluée", a-t-il ajouté.



Situé en Laponie suédoise près de Kiruna, la ville la plus septentrionale de la Suède, le centre Esrange (European Spaceresearch range) est une base de recherches scientifiques et de lancement de ballons stratosphétiques et de fusées-sondes destinés notamment à étudier les aurores boréales et à assurer le suivi de lancement de fusées et le contrôle de satellites.