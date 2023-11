Suède: le ferry échoué remorqué dans un port du sud du pays

Stockholm, Suède | AFP | jeudi 02/11/2023 - Le ferry qui s'était échoué en mer Baltique fin octobre laissant échapper des nappes de fuel au large de la côte suédoise a été remorqué jusqu'à un port du sud du pays, ont annoncé jeudi les garde-côtes.



Le Marco Polo de la compagnie TT-Line s'était échoué au sud de Karlshamn (sud de la Suède) dans la matinée du 22 octobre. Ses 75 passagers avaient été rapidement évacués mais le navire avait laissé s'échapper son carburant, qui avait atteint la côte ce soir-là.



Une semaine plus tard, une nouvelle nappe de fuel s'est échappée du ferry, à cause de vents forts qui l'ont fait temporairement dériver.



"Le ferry à passagers Marco Polo a été remorqué dans le port de Stilleryd à Karlshamn. Le remorquage s'est déroulé sans complications ni nouvelles fuites de fuel", ont indiqué les garde-côtes sur leur site.



"Les garde-côtes maintiennent une présence dans la baie de Pukavik en cas de fuites de carburant", ont-ils ajouté.



L'opération a débuté vers 08H00 (07H00 GMT) du matin jeudi. Les navires et les équipements utilisés pour la récupération du fuel vont être nettoyés, selon les garde-côtes.



Vendredi, deux membres de l'équipage du ferry ont été condamnés à des amendes pour "imprudence" dans la navigation, a indiqué le Parquet.



Les autorités suédoises ont estimé la semaine dernière que le nettoyage du fuel échappé du ferry pourrait prendre jusqu'à un an.