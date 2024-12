Succès pour la Matariki Cup 2024

Tahiti, le 16 décembre 2024 - Vendredi soir se déroulaient les finales de la Matariki Cup 2024. Durant toute la semaine, entre sport et culture, les équipes masculines et féminines qui participaient à cet événement ont livré des matchs de très bon niveau, mais ont aussi partagé des moments de convivialité qui resteront l’objectif principal de ce projet.



Présentes au Fenua pour la deuxième édition de la Matariki Cup, les délégations des îles Cook et de Nouvelle-Zélande ont pu apprécier l’accueil chaleureux des Polynésiens. Une magnifique cérémonie d’ouverture avec des chants et des danses traditionnelles, des visites pendant la semaine des hauts lieux culturels de l'île et une belle organisation pour que nos visiteurs gardent un souvenir impérissable de leur séjour. Mais la Matariki Cup, ce sont aussi des rencontres de volley, et sur le terrain, nos équipes avaient décidé de tenir la dragée haute à leurs adversaires. Durant toute la semaine, les matchs se sont enchaînés au gymnase de Pamatai, et c’est vendredi que se sont déroulées les finales.



Engagées dans la compétition, les équipes féminines et masculines des clubs de Pirae, Tefana et Tiarei, mais aussi une sélection polynésienne (des jeunes potentiels des îles Sous-le-Vent et des Marquises étaient présents), filles et garçons de moins de 21 ans, ont réalisé une très belle phase de qualification puisque le Pirae Volley Club (PVC) et l’AS Tefana Volley se sont retrouvés en finale, autant chez les filles que chez les garçons. Pour la place de troisième, se sont opposées les équipes féminines de Polynésie des moins de 21 ans et de Nouvelle-Zélande. Idem chez les garçons. Dans ces deux oppositions, les matchs ont été serrés.



Une victoire et une défaite tahitienne



Chez les filles, malgré un premier set dominé 25-6 par l’équipe de Aotearoa, nos joueuses ont réussi à revenir dans la partie dans le deuxième set. Malheureusement, ce ne fut pas suffisant puisqu’elles s’inclinaient 25-17. Un manque de vécu ensemble ressortait de cette rencontre, mais le niveau individuel de chacune n’était pas à remettre en question. Chez les garçons, la rencontre a également donné son lot d’incertitudes. L’équipe tahitienne des moins de 21 ans maîtrisait son sujet malgré une belle résistance de son homologue kiwi. Après avoir gagné un set chacun, le tie-break fut déterminant. Nos jeunes ne se laissèrent pas impressionner et concluaient le match par une victoire. De bon augure pour le futur du volley-ball polynésien.



Dans la grande finale, le duel fratricide entre Pirae et Tefana tournait à l’avantage des joueurs et des joueuses du PVC, puisque les deux formations, garçons et filles, remportaient leur finale respective, trois sets à un. La Matariki Cup 2024 a atteint tous ses objectifs, avec des participants remplis d’émotions et de souvenirs. Rendez-vous pour la troisième édition en Nouvelle-Zélande. Une nouvelle aventure à vivre passionnément.