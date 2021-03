Succès pour l'expo-vente de Atuona

Hiva Oa, le 2 mars 2021 - Le Tohua Papanui de Atuona à Hiva Oa accueillait le week-end dernier une exposition vente qui a réuni de nombreux exposants venus de toute l'île.



C'est vers sept heures samedi que le tavana, Joëlle Frébault, a inauguré les stands de cet événement organisé par la commune de Hiva Oa et la circonscription des Marquises. La population a répondu présente puisque de nombreuses personnes étaient déjà sur place dès l'ouverture sous la surveillance de la police municipale qui veillait au respect des gestes barrières et au port de masque. Les visiteurs ont pu découvrir des stands d'artisanat marquisien, des produits agricoles, de l'horticulture, de la couture jusqu'au mécanicien pour l'entretien des véhicules. Les bénéficiaires de l'Insertion pour la création ou la reprise d'activité (ICRA) étaient largement représentés surtout dans les domaines de l'artisanat.

La vente de plats traditionnels marquisiens était également proposée aux visiteurs ainsi que des boissons et des pâtisseries. De nombreuses ventes ont été effectuées tout au long de la journée surtout dans les domaines de la production de miel mais aussi de l'horticulture. Chacun a pu donc présenter au public ses productions au son d'une animation musicale assurée toute la journée.