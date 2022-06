Succès du trio Hititua Taarea, Heiarii Manutahi et Thomas Lubin au Vini Sprint

Tahiti, le 19 juin 2022 - L'association sportive Fei Pi et la société Onati ont co-organisé dimanche au Parc Aorai Tini Hau le Vini Sprint 2022, un triathlon par équipe de trois inédit, le va’a remplaçant la natation. L’équipe constituée de Hititua Taarea (va’a), Heiarii Manutahi (cyclisme) et Thomas Lubin (course à pied) s’est imposée en 1 h 26’ 31’’.



Le concept du Vini Sprint avec va’a à la place de la natation avait été créé en 2019 sous l’appellation Taaone Race. Suspendu pour cause de crise sanitaire en 2020 et 2021, l’événement a été relancé dimanche sous l’impulsion de l’AS Fei Pi en partenariat avec la société Onati. Couru par équipe de trois équipiers, le Vini Sprint proposait aux participants 10 kms de va’a, 18 kms de vélo et 5 kms de course à pied. 52 équipes faisaient acte de participation et ce sont donc 52 rameurs qui se présentaient dimanche sur la plage du Taaone au départ du va’a sous un soleil éclatant et une chaleur qui allait monter crescendo au fil de la matinée et rendre la course à pied particulièrement exigeante.



Le parcours de va’a conduisait les rameurs en direction du Tahara’a puis retour vers le point de départ. Hititua Taarea s’y montrait le plus rapide en devançant Narai Atger d’une longueur de va’a. Hititua passait le relais à Heiarii Manutahi pour le vélo, Narai passant son chouchou à Teva Poulain. Les deux cyclistes restaient roue dans roue sur le parcours à couvrir à quatre reprises entre le rond-point de l’hôpital et celui du RSAM à Arue. Teva Poulain passait le relais à Teiva Izal, Heiraii Manutahi en faisant de même quelques secondes plus tard avec Thomas Lubin pour la portion course à pied. Thomas Lubin et Teiva Izal effectuaient le premier des trois tours passant par le marché de Pirae et la plage du Taaone quasiment côte-à-côte. Mais Teiva Izal faiblissait par la suite, Thomas Lubin s’envolant vers la ligne d’arrivée en solitaire pour s’offrir la victoire en collaboration avec ses partenaires du jour, Hititua Taarea et Heiarii Manutahi avec un chrono de 1h26’31’’. Le trio Atger/Poulain/ Izal prenait la deuxième place à 1’ 06’’ des vainqueurs, Hotuiterai Poroi, Laurent Legoff et Franck Digonnet complétant le podium scratch en 1 h 28’ 55’’.

Pérenniser l’événement En équipe mixte, succès de Heitapu Tihoni, Laurent Manarii et Elodie Touffet en 1h32’11’’ et 7e place au scratch. Triplé de l’EDT en catégorie entreprise avec à la première place Hikinui Poevai, Michel Teae et Reuera Viriamu 6e au scratch en 1h31’24’’. Deux équipes exclusivement féminines au départ, le trio Maiarii Tehahe, Nelly Thong-Niva et Juliana Maeta montant sur la plus haute marche du podium de la catégorie avec un temps de 2h02’00’’. Tehira Roopinia adepte du va’a était le seul handisport au départ et a donc permis à ses équipiers Vetea Tepa et Moanatea Temarri de s’imposer dans la catégorie handisport avec une 19e place au scratch en 1h41’30’’. Hukutini Huuti, Manuarii Lau Fat et Hitiarii Cassel l’ont emporté chez les jeunes (moins de 18 ans) en 1h45’24’’.



Satisfaction du côté des organisateurs même si Ramon Taae, membre du bureau directeur de Fei Pi envisageait mieux au niveau de la participation : “On s’attendait à une participation supérieure même si 52 équipes c’est déjà satisfaisant. Mais sans doute qu’organiser l’événement le jour de la fête des pères n’était pas la date la plus judicieuse. Ceci étant, on a vécu une belle matinée dans une ambiance festive avec beaucoup d’encouragement de la part des copains et des familles des participants. Et puis le spot est bien adapté à l’organisation d’un triathlon surtout avec du va’a au départ. On va essayer de pérenniser l’événement tous les ans mais en fixant des dates mieux ciblées”.

Les podiums *Open

1. Hititua Taarea/Heiarii Manutahi/Thomas Lubin 1 h 26’ 31’’

2. Narai Atger/Teva Poulain/Teiva Izal 1 h 27’ 37’’

3. Hotuiterai Poroi/Laurent Legoff/Franck Digonnet 1 H 28’55’’



*Mixtes

1. Heitapu Tihoni/Manarii Laurent/Elodie Touffet 1 h 32’ 11’’

2. Ricky Aitamai/Heimanu Boosie/Pauline Said Ahamed 1 h 34’ 15’’

3. Yoann Schulz/Jayson Dupuy/Clémence Dédé 1 h 40’ 27’’



*Femmes

1. Maiarii Tehahe/Nelly Thong-Niva/Juliana Maeta 2h 02’ 00’’

2. Lova Pani/Teura Anau/Reva Wong 2 h 20’ 48’’



*Jeunes

1. Hukutini Huuti/Manuarii Laufat/Hitiarii Cassel 1 h 45’ 24’’



*Entreprises

1. Hikinui Poevai/Michel Teae/Reuera Viriamu (EDT) 1 h 31’ 24’’

2. Revi Thon Sing/Terry Haymes/Patrick Yu Hing (EDT) 1 h 35’ 10’’

3. Haamatai Leon/Robert Scholermann/Timi Williams (EDT) 1 h 38’ 57’’



*Handisports

1. Tehira Roopinia/Vetea Tepa/Moanatea Temarii 1 h 41’ 30’’

