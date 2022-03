Succès du premier marché écolo de Rangiroa

Rangiroa le 27 mars 2022 – Samedi, Rangiroa inaugurait son premier Matete hotu no Rairoa, sur la plage publique Papaputa, qui a rassemblé plus de 800 personnes. Plus d’une vingtaine de stands attendaient les visiteurs avec des animations, des courses de va'a, des shows de l’école de danse Turereura et un concert de Eto pour clôturer la journée.



Le Matete hotu no Rairoa, organisé par l'association Tīa’i fenua en partenariat avec la commune de Rangiroa, a rassemblé samedi plusieurs artisans et exposants. Le but était de valoriser les produits locaux, dans un esprit de partage, d’échanges et de découvertes, mais aussi de sensibiliser la population à l’impact des déchets sur l’environnement. Pour sa première édition, le marché a rassemblé plus de 800 personnes. Locaux et touristes ont répondu présent sur la plage publique de Papaputa où ils ont pu découvrir différents stands proposant de l’artisanat local, des produits locaux et même un ahimā'a.

"Cette journée est pour nous une belle initiative. Nous souhaitons la développer avec pour objectifs de valoriser les produits locaux, le savoir-faire de l’île, mais aussi de réduire notre impact sur l’environnement, parce que consommer local ça permet de produire moins de déchets. Notre dépotoir est saturé et cela veut dire que tout ce qui se dégrade ou brûle pollue l’air ou bien s’infiltre dans le sol… puis cela rejoint la lentille d’eau, qui pour nous aux Tuamotu est précieuse aussi bien pour se doucher ou consommer", explique Moea, organisatrice.



"Dynamique écologique"



Du côté des stands, les exposants ont pu partager leur savoir. C’est le cas de Tereva, masseuse professionnelle : "Je suis présente sur cet événement en tant que masseuse et mon stand aujourd’hui propose la découverte du ahipihapiha (un bain de vapeur) et bien sûr des séances de massage. En ce qui me concerne, une partie des fonds récoltés avec mes prestations sera reversée à l'association, une façon pour moi de contribuer."

Ça été aussi l’occasion durant cette journée pour l’association TTV va’a d’organiser sa course de V1 afin de récolter des fonds pour financer leur déplacement à Manihi pour la course Te Aito Manihi, qui se déroulera le week-end prochain. L’école de danse Turereura a offert un spectacle présentant le travail de toutes ses catégories de danseuses. Enfin, pour terminer la journée, un concert a été donné par le chanteur Eto, ambassadeur de l'événement. "Je suis très content d’être là aujourd’hui. Il y’a vraiment beaucoup de monde et puis chacun a une dynamique exceptionnelle et écologique. Ils vendent leurs produits sans déchet… Je suis très content de donner ce concert."



Face au succès de cette première édition, un deuxième Matete hotu no Rairoa est déjà prévu dans les prochains mois, mais cette fois, il s'étendra sur deux jours.





