Succès du Pirae RC face à Paea Manu Ura en ouverture de la 8e journée

Tahiti, le 28 avril 2023 - La 8e journée du Championnat de rugby de Tahiti à XV a débuté jeudi soir à Fautaua. Le Pirae RC s’y est imposé (15-5) face à Paea Manu Ura. JR Moorea-Faa’a Aro et le choc Punaauia RC-Papeete RC complètent le programme samedi.



La fin de la phase régulière du Championnat de Tahiti à XV s’apparente à une préparation pour la phase finale, Punaauia, Papeete, Paea et Pirae ayant déjà l’assurance de participer aux demi-finales depuis la 7e journée. Et l’affiche qui a ouvert la 8e journée jeudi soir à Fautaua a confirmé que les clubs qualifiés avaient déjà en partie l’esprit tourné vers les phases finales, la première mi-temps de la rencontre Paea-Pirae s’étant déroulé sur un rythme pianissimo et avec un minimum d’engagement.



Le score de 3-0 au repos pour Pirae (une pénalité de Yves-Elie Gelfi à la 30e minute) reflétant bien la physionomie d’un match peu passionnant jusque-là. Et puis changement de scénario en 2e mi-temps avec un rythme qui s’est accéléré, des temps de jeu en continuité et de l’intensité. Pirae qui a travaillé son jeu collectif et renforcé son esprit de groupe lors de son récent stage en Nouvelle-Zélande augmentait son avantage au tableau d’affichage par un essai de Taivavae Barsinas à la 48e minute (8-0).



Mais le champion en titre, même si la rencontre ne présentait qu’un enjeu très relatif, a fait preuve de caractère à la 54e minute. Sur une mêlée dont l’introduction lui était favorable aux 40 mètres, Paea attaquait au large et Ieremia Tamahahe concluait le mouvement d’un essai en coin (8-5). Les deux équipes sont montées en régime et se sont montrées pressantes à tour de rôle dans les 22 mètres adverses. Mais c’était bien Pirae qui a trouvé l’ouverture à la 64e minute suite à plusieurs regroupements devant l’en-but de Paea, Kaena Timo finissant par marquer en force. Gelfi passait la transformation et portait le sore à 15-5.



Les cartons distribués de part et d’autre dans les 20 dernières minutes n'ont pas changé la finalité du match remporté par Pirae sur la marque de 15-5. Conséquence, Pirae prend la 3e place à son adversaire du jour. Moorea et Faa’a seront opposés samedi matin à Afareaitu, mais la grosse affiche de la 8e journée aura lieu samedi soir à Fautaua avec un affrontement entre Punaauia et Papeete, soit le leader contre son dauphin. Même si cette rencontre n’aura également qu’un intérêt relatif pour la suite du championnat, elle ne devrait néanmoins pas manquer de saveur.

Résultats et programme de la 8e journée *Jeudi à Fautaua -Pirae-Paea 15-5

*Samedi 29 avril -A Afareaitu 9 h 00 : Moorea-Faa’a -A Fautaua : 19 h 00 : Papeete-Punaauia

Rédigé par Patrice Bastian le Vendredi 28 Avril 2023 à 09:09 | Lu 50 fois