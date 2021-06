Tahiti, le 9 juin 2021 – Le conseil des ministres a reconduit la subvention à l’ADIE, qui propose un microcrédit pour la création d’entreprises. En 2020, elle a accompagné vers l’emploi 1376 personnes dans les archipels éloignés.



Le Conseil des ministres a approuvé mercredi 9 juin l’attribution d’une subvention de 35 millions Fcfp à l’ADIE (l’association pour le droit à l’initiative économique) pour contribuer à son fonctionnement en 2021. Présente depuis 2009 en Polynésie française, avec plus de 11 antennes, 30 permanences et une direction régionale, elle propose un microcrédit pour la création d'entreprises, afin de permettre à toute personne motivée et avec un projet, même sans argent et sans diplôme, de créer son propre emploi ou de développer une activité. L’engagement, la participation active et le soutien de ses partenaires lui ont déjà permis d’aider plus de six mille personnes à créer leur entreprise.



En 2020, l’ADIE a financé et accompagné 1 376 personnes dans les archipels éloignés dont 643 personnes issues du RSPF (régime de solidarité de la Polynésie française). Le projet de l’ADIE pour 2021 est de poursuivre le développement engagé l’année dernière, sécuriser les emplois déjà créés et répondre aux attentes des familles qui ont perdu leur travail et qui se tournent vers l’entrepreneuriat pour subvenir à leurs besoins.