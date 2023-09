Stupeur en Espagne, un élève de 14 ans poignarde cinq personnes

Madrid, Espagne | AFP | jeudi 28/09/2023 - Un élève de 14 ans a poignardé jeudi trois professeurs et deux élèves dans un collège du sud de l'Espagne, un fait rarissime dans le pays où autorités politiques et religieuses ont appelé à une "réflexion urgente" sur la violence.



Selon Adrian Dominguez, un porte-parole de la police, l'adolescent, armé de deux couteaux, a porté plusieurs coups aux victimes, peu de temps après le début des cours dans le collège public Elena García Armada de Jerez de la Frontera, en Andalousie.



"La police l'a localisé au troisième étage, il avait en sa possession les deux couteaux utilisés pour attaquer trois enseignants et deux élèves", a-t-il dit à la presse. Maîtrisé, l'élève a été conduit dans un commissariat, a-t-il ajouté.



Responsable régionale de l'Education, Patricia del Pozo a précisé que quatre des cinq blessés avaient été pris en charge à l'hôpital. Seule blessée grave, une enseignante, touchée à l'oeil, va devoir être opérée, a-t-elle poursuivi.



Parents "bouleversés"



Bouclé par la police, l'établissement scolaire a vu une foule de parents inquiets se rassembler dans la matinée devant les grilles fermées pour avoir des nouvelles de leurs enfants, selon des images diffusées par la télévision espagnole.



Qualifiant la situation de "dramatique", la maire de Jerez de la Frontera, Maria José Garcia-Pelayo, a raconté que "tous les parents se trouvaient à l'extérieur de l'établissement et souhaitaient pouvoir serrer leurs enfants dans leurs bras".



"Nous sommes tous bouleversés", a-t-elle poursuivi, très émue.



Les élèves, qui ont depuis pu quitter l'établissement, pourront bénéficier d'un soutien psychologique, a-t-elle assuré.



Selon plusieurs témoignages d'élèves, le suspect a porté des coups de couteaux à des élèves de sa classe et à l'enseignante touchée à l'oeil avant de sortir et de se rendre dans une autre classe.



"J'ai vu le gars avec deux couteaux et avec un air sur le visage indiquant qu'il voulait poignarder tout le monde", a déclaré un collégien à la télévision Canal Sur, sans donner son prénom et son nom de famille.



"Il est allé au fond (de la classe) en courant, a laissé son sac à dos par terre et a sorti les couteaux avant de crier +je vais vous tuer+ (..) On est sous le choc", a dit un autre sur la chaîne La Sexta, également sous le couvert de l'anonymat. "Il courait en poursuivant les gens, tout le monde est sorti dans la cour de récréation", a-t-il ajouté.



"Nous ne connaissons pas les causes" qui ont poussé cet adolescent à faire un tel geste, a indiqué le président régional d'Andalousie, Juanma Moreno, qui a reconnu avoir eu "la peur au ventre" car la situation aurait pu être "beaucoup plus grave".



Ayant atteint l'âge de responsabilité pénale, fixé en Espagne à 14 ans, le suspect pourra être poursuivi.



"Réflexion urgente"



Rarissime dans le pays, ce faits divers a suscité l'émoi et entraîné l'appel de plusieurs autorités au lancement d'une réflexion sur la violence.



"Nous devons lancer une réflexion collective sur le rôle que joue la violence dans tous les domaines: télévision, cinéma, jeux (vidéo), dans la sphère sociale (...) sur les réseaux sociaux", a insisté Juanma Moreno, l'un des principaux responsables du grand parti de la droite espagnole, le Parti Populaire.



"Cela nous invite à une réflexion urgente pour notre société" (...) ces nouvelles nous informent d'une situation grave actuellement et d'une perspective également difficile pour l'avenir", a renchéri le secrétaire général de la Conférence épiscopale, Mgr Francisco César García Magán.