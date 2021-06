Street art et traditions à Rurutu

Rurutu, le 31 mai 2021 - À Rurutu, un snack a décidé de célébrer la traditionnelle fête du me à sa façon. Pas de chaux sur les murs, mais des fresques réalisées par l'artiste Rival, mettant à l'honneur les baleines et les tarodières.



Traditionnellement à Rurutu le mois de mai est le moment choisi pour renouveler et nettoyer, ainsi que passer un coup de chaux sur les murs, pour préparer la fête du me qui marque la fin de l’année de l’église protestante māo’hi. C’est également l’occasion de récolter des fonds pour l’année suivante. L’année dernière, la fête avait été entièrement annulée en raison de la crise sanitaire. En 2021, les célébrations ont été très restreintes : pas de visite des maisons, ni de veillée dans chaque village. Cependant l’embellissement des murs est maintenu, et certains ont décidé de le faire évoluer. C'est le cas d'un snack du village de Moerai, qui s'est tourné vers le street art. En effet, il a fait appel à l'artiste graffeur Rival qui a réalisé de grandes fresques qui viennent égayer ces murs de béton auparavant bien austères. On y retrouve des paysages typiques de Rurutu avec ses tarodières et ses incontournables baleines. Très appréciées par la population, ces œuvres géantes peuvent être admirées juste en face du quai de l'île.