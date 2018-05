Street-art: Le Festival Ono'u en Polynésie française du 2 au 17 juin 2017

PAPEETE, le 4 mai 2018- La prochaine édition du festival se tiendra du 2 au 17 juin prochain en Polynésie française. Ce sera l’occasion de fêter les 5 ans du festival ONO’U. Pour célébrer cette édition anniversaire, le festival se déplacera sur 4 îles en deux semaines.



ADNATE, ASKEW, BORDALO, KOBRA, INTI, MADC, OKUDA, PANTONE ou encore SETH et VHILS, ces stars internationales du graffiti et du street art ont toutes un point en commun : Elles sont venues à Tahiti pour le festival ONO’U

Le festival ONO’U c’est déjà plus d’une cinquantaine de superbes fresques murales réalisées en quatre ans dans le centre ville de Papeete et à Uturoa par une sélection des plus grands noms mondiaux du street art et du graffiti.

Le parcours street art de Papeete est d’ailleurs régulièrement cité parmi les destinations qui comptent à travers le monde pour les amateurs d’art contemporain urbain.

De nombreux journaux, sites ou blogs mentionnent désormais la ville de Papeete comme l’une des capitales à visiter pour le street art.

Pour comprendre ce nouveau visage artistique urbain que propose Papeete aujourd’hui, il faut faire un petit retour en arrière.

Lorsqu’en début 2014, Sarah Roopinia présentait son projet de créer un Tahiti l’un des plus grands festival d’art contemporain urbain de la zone pacifique, beaucoup n’y croyait pas. Alors âgée de 25 ans la jeune polynésienne qui est née et a passé son enfance à Raiatea, a quand même poursuivi son idée de faire de Papeete centre-ville un véritable musée à ciel ouvert. Réussir à embellir la ville de Papeete en transformant des façades ternes et abîmées en gigantesques œuvres d’art était déjà un premier challenge pour Sarah Roopinia et son équipe. Faire venir au fenua les meilleurs artistes mondiaux dans cette discipline du street art fût un autre défi à relever.

« Il ne s’agissait pas pour moi de proposer un événement de plus. Mon souhait était de créer un projet de développement culturel et contemporain ambitieux pour mon fenua sous la forme d'un grand festival qui mêlerait embellissement de nos villes et événements artistiques de haut niveau, totalement inédits en Polynésie. J'ai toujours voulu qu'ONO'U puisse localement apporter une forme de bien être pour les habitants de nos îles et d'ouverture d'esprit à l'art sous toutes ses formes. Et que la portée internationale de notre festival soit un atout pour la Polynésie française afin de promouvoir Tahiti et ses îles à travers le monde d’une façon moderne et innovante. Je voulais aussi montrer que de jeunes entrepreneurs tahitiens étaient capables de concevoir et mener des projets internationaux pour faire rayonner notre fenua et notre culture dans le monde»