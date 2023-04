Strasbourg lance le plus grand quartier d'habitat participatif de France

Strasbourg, France | AFP | mardi 18/04/2023 - Le plus grand quartier en habitat participatif de France va naître à Strasbourg d'ici 2030, a annoncé mardi la maire écologiste Jeanne Barseghian lors d'une conférence de presse.



Au coeur d'un nouveau quartier situé dans l'est de la ville, à proximité du parc de la Citadelle, 102 des 909 logements seront conçus en habitat participatif, une pratique qui permet aux futurs habitants d'un immeuble de se regrouper pour concevoir ensemble leurs logements.



Ils seront fondés sur le partage d'un mode de vie écologique et communautaire, avec la création d'espaces partagés.



"Ces logements participent à construire la ville de demain et viennent appuyer l'ambition de proposer un habitat écologique et abordable aux citoyens", a déclaré Mme Barseghian.



"Ils inventent une nouvelle manière d'habiter en ville, en évitant la présence de quartiers dortoirs", a-t-elle ajouté.



Deux premières consultations seront réalisées cette année pour que les citoyens puissent faire acte de candidature et présenter leurs projets.



Pionnière dans le développement de ces logements en France, la cité alsacienne préside également le réseau national des collectivités pour l'habitat participatif.



"Depuis 2009, 20 projets participatifs sont habités et 15 autres sont en cours à Strasbourg", a déclaré Alain Jund, conseiller municipal chargé du développement de ces logements.



"Très longtemps, l'habitat participatif était une utopie, aujourd'hui cette utopie se réalise avec ce quartier exemplaire au niveau national", a-t-il conclu.



En 2021, on dénombrait près de 900 projets de logements participatifs dans le pays, selon l'organisation Habitats participatifs France.



Si l'habitat participatif se développe dans l'Hexagone, La France reste en retard par rapport à ses voisins européens comme la Suisse, où 5% du parc immobilier est construit sur ce mode, ou l'Allemagne, avec la ville de Tubingen, où 80% des logements neufs sont participatifs.

le Mardi 18 Avril 2023 à 05:29 | Lu 105 fois