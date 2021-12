Stopper l'hémorragie du régime des retraites des fonctionnaires

Nouméa | LNC | mercredi 29/12/2021 - Le gouvernement a examiné, mercredi 29 décembre, un avant-projet de loi du pays destiné à réformer la retraite des fonctionnaires locaux.



Le gouvernement a examiné, mercredi 29 décembre, un avant-projet de loi du pays destiné à réformer la retraite des fonctionnaires locaux. Le texte devra être évalué par les instances consultatives, puis discuté au Congrès. S'il est adopté, il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.



Avec cette réforme, le gouvernement espère sauver le régime de retraite de la fonction publique. Si cela sonne comme un vieux refrain, il n'en reste pas moins que le bateau coule. Un naufrage commencé à la fin des années 1990, lorsque les fonctionnaires nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ont atteint l'âge de la retraite.



Depuis, la caisse locale de retraite s'érode. Quelques rustines par-ci par-là lui ont permis de se maintenir à flot, mais elle démarre l'année 2021 avec un déficit de 1,5 milliard de francs.



Un avis favorable



Le projet de texte prévoit notamment une augmentation de la durée de cotisations. Ainsi, pour obtenir sa pension d'ancienneté, l'agent devra cotiser pendant trente-cinq ans au lieu de trente. La prolongation de la durée de cotisation sera graduelle, elle augmentera de six mois tous les ans jusqu'en 2032. Elle s'accompagnera en outre d'une hausse des cotisations. Celles-ci passeront de 35 % à 39,5 % en 2027, avec une hausse de 1,5 % pour la part salariale. Le gouvernement prévoit aussi l'arrêt de l'acquisition des bonifications de service. Celles-ci étaient liées aux services civils accomplis en Nouvelle-Calédonie.



Calcul des pensions modifié



Dernière mesure, mais non des moindres, le calcul de la pension de retraite sera modifié. Pour le moment, le montant de la pension de retraite est calculé selon l'échelon sur lequel se trouvait l'agent au cours des six mois avant son départ à la retraite. Il lui faudra rester douze mois au même échelon à partir de 2025. Si le conseil d'administration de la CLR s'est prononcé en faveur de l'adoption de ces mesures, il reste difficile pour l'heure d'évaluer les économies que la réforme engendrerait.