Stéphane Plaza « ébloui » par les costumes végétaux

PAPEETE, le 24 juin 2019. Stéphane Plaza, qui a animé la soirée d’élection de Miss Tahiti vendredi, confie avoir été « ébloui » par le défilé en costumes végétaux.



L’animateur préféré des Français, Stéphane Plaza, a présenté vendredi soir l’élection de Miss Tahiti 2019, aux côtés de Hinarere Taputu. Sur son compte Instagram, il est revenu sur cette soirée, une élection « haute en couleur et en émotion ».



Il remercie Miss Tahiti 2014 de « l’avoir épaulé » et Vaimalama Chaves et Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France, pour leur présence, leurs conseils et leur bonne humeur.



Il confie : « Nous avons tous été éblouis par le défilé en costumes végétaux ». « Toute la métropole peut vous envier cette nature généreuse et luxuriante ainsi que ce talent d’artiste pour en faire de remarquables créations », poursuit-il.

Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a aussi commenté l’élection de vendredi soir sur les réseaux sociaux. Elle est revenue un an en arrière alors qu’elle recevait la couronne de Miss Tahiti. « C’était le vendredi 22 juin. Je me souviens avoir eu le cœur au bord des lèvres et les larmes au coin des yeux, tellement j’appréhendais la soirée ! C’est ce soir-là que tout a basculé, que ma vie a pris un tournant décisif en m’inscrivant dans l’histoire des Miss Tahiti. Ce soir-là, j’ai pleuré, j’ai ri, j’ai été étourdie par tant d’émotions en même temps ! », écrit-elle avant de poursuivre : « Et tout ça, c’est grâce à vous ! Vous qui m’avez permis de me tenir droite et de représenter la Polynésie française sur le plan national et international ! Grâce à vous j’ai pu faire la promotion de notre pays au Japon, parler de la condition féminine en Nouvelle Calédonie et de notre joie de vivre en Californie. (…)Vous avez tous joué un rôle important et je garde avec moi ces souvenirs qui me sont chers. C’est grâce à vous que j’ai pu apprendre la patience, la tolérance et la droiture et c’est pour vous que je continuerai. Bref. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » Pour finir, elle félicite Matahari Bousquet, nouvelle Miss Tahiti.