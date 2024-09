Stéphane Bern et Karine Le Marchand, animateurs télé préférés

Paris, France | AFP | mardi 23/09/2024 - Stéphane Bern et Karine Le Marchand ont été désignés meilleur animateur et meilleure animatrice télé aux yeux des Français, dans la première édition des Télé-Loisirs Awards rendue publique mardi.



Le présentateur de "Secrets d'Histoire" sur France 3 a également été choisi comme "personnalité de télévision la plus engagée", au titre de ses actions en faveur du patrimoine, parmi une liste de 15 personnalités soumise par sondage aux Français.



Pour sa part, Karine Le Marchand, animatrice de "L'amour est dans le pré" depuis quatorze ans sur M6, a été préférée à Faustine Bollaert, figure de France 2 en tête d'un classement concurrent, celui de TV Mag.



Télé-Loisirs a choisi de lancer ce palmarès pour "savoir ce qui parlait aux Français" au travers de "tous les écrans", télés et plateformes, a exposé à l'AFP Julien Lamury-Dessauvages, directeur des rédactions grand public de Prisma Média, propriétaire du titre dans le giron de Vivendi.



"HPI" (TF1) remporte le prix de meilleure série, et sa tête d'affiche Audrey Fleurot celle de comédienne préférée de fiction française. Pierre Niney arrive en tête comme meilleur comédien pour son rôle dans la série "Fiasco" sur Netflix.



La "meilleure révélation télévisuelle" est l'humoriste Jarry, qui a toutefois quitté au printemps la présentation de "Tout le monde veut prendre sa place" sur France 2 pour repartir en tournée en 2025.



Le service public de l'audiovisuel se taille une bonne place avec également le titre de meilleure présentatrice de journal télévisé pour Anne-Sophie Lapix (France 2), de meilleure émission de talkshow pour "C dans l'air" (France 5) et encore de "pépite de l'année" pour "Des trains pas comme les autres" (France 5).



Le programme phare de l'année a été attribué au spectacle des Enfoirés sur TF1 et la meilleure série quotidienne à "Scènes de ménage" sur M6.



Les Télé-Loisirs Awards, qui ont vocation à devenir annuels, comptent au total quinze catégories. Elles ont été attribuées après une enquête de l'institut CSA du 13 au 16 août, auprès d'un échantillon de 1.009 personnes, représentatif de la population française de 18 ans et plus (méthode des quotas).

le Mardi 24 Septembre 2024 à 06:49 | Lu 98 fois