Steeve Teihotaata ouvre victorieusement la saison à la Taaroa Race

Tahiti le 24 février 2024 - La 12è édition de la Taaroa Race organisée par le club Tahitian Paddle a marqué samedi matin l’ouverture de la saison de va’a 2024 du côté de Punaauia. L’événement a réuni 380 rameurs toutes catégories confondus dont 120 sur la course reine mettant en scène les seniors. Steeve Teihotaata l’a emporté au terme d’une course à rebondissement et à suspense en couvrant les 22 km en 1 h 45’ 04’’. Hotuiterai Poroi et Darren Harbulot ont complété le podium.

Classique incontournable du calendrier de va’a depuis 12 ans, la Taaroa Race a confirmé samedi qu’elle était un rendez-vous très populaire en enregistrant la participation de 380 rameurs sur les cinq courses du jour ouvertes à 8 heures par les benjamins sur le site Teporifaaite à Taapuna et clôturées en apothéose par les seniors dont le départ de la course a été donné à 11 heures. Le club Tahitian Paddle présidé par Kiki Dubois a donné le ton de la saison qui aurait dû débuter le 12 février avec les Championnats de Tahiti de vitesse 2024 en V1 et V6 jeunes, mais le faible nombre d’inscriptions a contraint la Fédération tahitienne de va’a à reporter la première journée des championnats au 9 mars pour les jeunes et au 23 mars pour les juniors/seniors/vétérans. Rappelons que Tahiti devrait participer aux Championnats du monde de vitesse qui auront lieu à Hawaii au mois d’août. La Taaroa Race a plutôt rassuré quant au dynamisme de la discipline dans les catégories jeunes puisque l’on comptait près de 150 rameurs en lice dans les courses de benjamins, minimes et cadets. Un petit bémol en ce qui concerne le va’a féminin qui a encore connu une participation réduite samedi avec seulement 19 rameuses au départ de la course open toutes catégories d’âge confondues. Le départ de la course juniors/vétérans était donné à 10 h 30, celle des séniors étant lancée à 11 heures sur le même parcours d’une distance de 22 km. Partis de Taapuna, les rameurs rejoignaient le port de Papeete par le lagon puis sortaient au large pour revenir vers la ligne d’arrivée après passage par la passe de Taapuna. Les conditions météos étaient plutôt agréables pour les organismes avec des pluies rafraîchissantes intermittentes, peu de vent et un plan d’eau calme tant en lagon qu’à l’extérieur. Tane Mu Wong s’imposait en juniors en 1 h 53’ 21’’, Charles Taie en vétérans +40 ans en 1 h 50’ 41’’ et Teva Mooria en vétérans +50 ans en 1 h 58’ 48’’. Pendant que les meilleurs juniors et vétérans en finissaient avec leur parcours, les ténors de la catégorie seniors partis trente minutes plus tard étaient à la bagarre derrière. Darren Harbulot va tenir la tête dans la première moitié du parcours, mais Hititua Taerea et Manatea Bopp Du Pont suivaient de près et d’autres étaient également bien dans la course. Steeve Teiotaata était plus loin car gêné au départ et coincé dans le paquet.

Steeve Teihotaata la joue à l’expérience dans le final



Au passage de la bouée de la sortie du port de Papeete qui offrait une prime au trio de tête, Hititua Taerea en profitait pour empocher 20 000 FCFP, Manatea Bopp Du Pont 10 000 FCP et Tapuarii Tamaititahio 5 000 FCFP. Les catégories juniors, vétérans et dames avaient aussi eu droit à prime au même endroit. Darren Harbulot encore en tête à l’approche de la bouée avait cédé du terrain et l’on pensait que son rôle de lèvre allait lui être préjudiciable. En revanche, Steeve Teihotaata avait fait une belle remontée et passait la bouée dans le Top 6. Mais Darren Harbulot se relançait à l’extérieur le long de la barrière et reprenait la tête de la course. Hotuiterai Poroi accélérait aussi et revenait dans le sillage de Harbulot. Taerea, Bopp Du Pont et Teihotaata positionné un peu plus au large étaient quasiment à hauteur du duo de tête. La fin de course s’annonçait passionnante avec cinq vainqueurs potentiels. Il n’en restait plus que trois à l’entrée de la passe de Taapuna, Hititua Taerea et Manatea Bopp Du Pont étant un peu décrochés. L’expérience de Steeve Teihotaata faisait la différence dans le final car c’est lui qui composait le mieux avec les conditions de course au niveau du courant. Le rameur de Pirae Va’a s’imposait en 1 h 45’ 04’’, Hotuiterai Poroi déjà deuxième en 2023 de la Taaroa Race derrière Tutearii Hoatua absent samedi terminait à 11 secondes du vainqueur, Darren Harbulot finissant 3è à 13 secondes. Steeve Teihotaata avait une pensée pour son frère Kevin Kouider lauréat de la Taaroa Race en 2022 et décédé d’un malaise cardiaque lors de la Hawaiki Nui 2023 : ‘’Je dédie cette victoire à mon frère Kevin et c’est en partie en pensant à lui que j’ai ramé fort dans le final. Mais cette énergie tient aussi aux séances d’entraînement. J’ai douté un moment d’avoir une chance de gagner car je me suis fait tamponné au départ et j’étais alors dans les 20,25è. Mais je suis remonté petit à petit jusqu’à revenir sur les trois premiers à la sortie du port. J’avais fait un gros boulot pour revenir sur la tête de course et il n’était pas question que je lâche par la suite. Et j’ai bien négocié l’entrée dans la passe de Taapuna alors que les deux copains n’avaient pas capté qu’il fallait composer avec le courant de face. Je me suis écarté pour l’éviter et ça m’a permis de faire la différence’’.

Prochain rendez-vous de va’a samedi prochain avec le Mémorial Hugo Garbutt en baie de Phaéton pour des courses de V1 et V6 marathon.

Patrice Bastian

Résultats

TOP 10 SENIORS (22 km)

1. Steeve Teihotaata (Pirae Va’a) 1 h 45’ 04’’

2. Hotuiterai Poroi (Air Tahiti Va’a) 1 h 45’ 15’’

3. Darren Harbulot (Moua Tamaiti No Papara) 1 h 45’ 17’’

4. Manatea Bopp Du Pont (Te Ui Hoe) 1 h 45’ 18’’

5. Hititua Taerea (Pirae Va’a) 1 h 45’ 31’’

6. Tuatea Teraiamano (Team OPT) 1 h 46’ 06’’

7. Temoana Taputu (Team OPT) 1 h 46’ 48’’

8. Taputuura Delpuech (Tuaraa Va’a) 1 h 47’ 02’’

9. Chris Faremiro (Hinaraurea) 1 h 47’ 07’’

10. Patrick Yu Hing (Hinaraurea) 1 h 47’ 09’’

LES VAINQUEURS PAR CATEGORIE

-Juniors (22 km) : Tane Mu Wong (Papara Va’a Hine) 1 h 53’ 21’’

-Véteran +40 ans (22 km) : Charles Taie (Pirae Va’a) 1 h 50’ 41’’

-Vétérans + 50 ans (22 km) : Teva Mooria (Toa Tai Va’a) 1 h 58’ 48’’

-Para Va’a (22 km) : Tainui Ariiotima (Fare Ihi) 2 h 11’ 53’’

-Open dames (6 km) : Mihinoa Paari (Tamarii Mataiea) 38’ 07’’

-Benjamines (1800 mètres) : Temarama Teiho (Heiva A Hoe) 12’ 35’’

-Benjamins (1800 mètres) : Tumanatini Tuarau (EDT Va’a) 12’ 10’’

-Minimes filles (2600 mètres) : Ohana Teheura (EDT Va’a) 17’ 40’’

-Minimes garçons (2600 mètres) : Erai Delord (Pirae Va’a) 16’ 09’’

-Cadettes (6 km) : Raiheva Marere (EDT Va’a) 40’ 14’’

-Cadets (6 km) : Tuterai Salomon (Tahitian Paddle) 34’ 28’’

Rédigé par Patrice Bastian le Samedi 24 Février 2024 à 17:38 | Lu 95 fois