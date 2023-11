Stage international des arts traditionnels : “C'était une chance d'être ici !”

Tahiti, le 24 novembre 2023 – Le conservatoire artistique de la Polynésie française clôturait ce vendredi son 24e stage international des arts traditionnels au Hilton de Faa'a. Une édition qui a rassemblé plus de 50 élèves venant principalement du Mexique, des États-Unis et du Chili.



Le conservatoire artistique de la Polynésie française - Te Fare 'Upa Rau organisait du lundi 20 au vendredi 24 novembre son 24e stage international des arts traditionnels. Un événement qui, depuis 2009, continue de susciter l'intérêt de tous les passionnés de 'ori tahiti à travers le monde. Cette année, ils étaient plus de 50 élèves à avoir fait le déplacement. Des délégations venues essentiellement du Mexique, des États-Unis et du Chili. L'occasion pour ses amoureux de la culture polynésienne de se former au 'ori tahiti, mais également au 'ukulele et à l'art du hīmene tumu.



“C'était une chance d'être ici et d'apprendre auprès des Tahitiens eux-mêmes”, déclarait Suzana, danseuse de ‘ori i Tahiti originaire du Chili. “La danse polynésienne est unique, il y a une grâce qui se dégage des danseuses tahitiennes qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et puis les instruments, la musique, c'est puissant. Il y a quelque chose qui se crée en nous au son des tō'ere”, précisait-elle. Et si évidemment, on pouvait observer chez les stagiaires bon nombre d'imperfections dans la gestuelle, force était de constater que l'esprit, lui, était bien au rendez-vous : couronnes de fleurs, pāreu et des sourires aux lèvres arborés fièrement de bout en bout de la prestation. Une implication qui forçait le respect.



Et les stagiaires n'ont pas fait le déplacement pour rien. Outre le stage international, ces derniers ont l'occasion de profiter durant cette période du Hura Tapairu, du 22 novembre au 2 décembre au grand théâtre de la Maison de la culture, ainsi que du championnat du monde de 'ori tahiti solo organisé à l'hôtel Le Tahiti du 25 au 26 novembre.