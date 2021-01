Stage à Papenoo, Papara et Teahupo'o pour les espoirs du pôle France surf

Après le stage de l'équipe de France olympique en février 2020 et les épreuves de sélection du collectif France féminin en novembre dernier, c'était au tour des 10 pensionnaires du pôle France surf, dont fait partie Aelan Vaast, d'effectuer un stage de 15 jours au fenua. Ce stage s'est tenu dans le cadre des relations nouées avec la Fédération Tahitienne de Surf (FTS) en vue des Jeux Olympiques 2024, la Fédération multiplie les séjours à Tahiti, terrain de jeu exceptionnel pour le surf en cette période de l'année.Les petits prodiges étaient accompagnés des cadres techniques nationaux Jean-Robert Vignes et Serge Lougarot et ont notamment bénéficié de l'apport technique de Hira Teriinatoofa, le préparateur olympique de la Fédération sur place.Au programme pour les jeunes talents, des sessions de surf sur les beach break de Papenoo et de Papara. Certains ont profité de ce stage pour découvrir le mythique spot de Teahupo'o et s'offrir leur première vague dans la passe de Hava'e. Un entraînement commun avec la section sportive de Papara a également été organisé au cours de ce séjour.