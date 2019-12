Sprint final pour Poenaiki Raioha

TAHITI, le 10 décembre 2019 - L'actuel n°1 au classement mondial Poenaiki Raioha participera à partir de demain, si les conditions le permettent, à la dernière étape du championnat du monde.



L’actuel numéro 1 du championnat du monde 2019 de stand up paddle surf, Poenaiki Raioha, participe à la dernière épreuve organisée par l’association des paddleurs professionnels (APP) qui devrait débuter ce mercredi, si les conditions le permettent, à Las Palmas de Gran Canaria, au large du Maroc.



C’est la quatrième et dernière étape du circuit professionnel, le champion 2019 sera donc révélé à l’issue de la compétition.



Au classement provisoire, Poenaiki Raioha est suivi de Luiz Diniz et Leco Salazar, deux Brésiliens.



Poenaiki Raioha a déjà été champion du monde amateur de la discipline, mais jamais champion du monde professionnel. Ce mercredi, il devra faire face à des surfeurs de tous horizons comme des Brésiliens, des Hawaiiens, des Américains ou encore des métropolitains. SB