Speak Tahiti – Paraparau Tahiti, faire vivre le reo mā’ohi

TAHITI, le 23 juillet 2020 - L’entreprise Speak Tahiti – Paraparau Tahiti, fondée par Heiura Itea-Tetaa, veut faire vivre le reo tahiti. Depuis un an, elle s’adresse à tous les publics, qu’ils souhaitent découvrir le tahitien ou bien parfaire leur apprentissage.



" Je suis hyper triste d’imaginer qu’un jour le reo tahiti puisse disparaître ", explique Heiura Itae-Tetaa. " Car avec la langue c’est toute une culture, des valeurs, un état d’esprit qui disparaîssent. La langue c’est la racine d’un pays. "



La langue est également étroitement liée à la nature et à l’environnement. Plus ces derniers sont riches et variés, plus il y a de langues. Pour tout cela, Heiura Itae-Tetaa a voulu " apporter une petite pierre au marae ", elle a lancé Speak Tahiti – Paraparau Tahiti.



Cette entreprise propose des formules innovantes d’apprentissage du reo tahiti. Lancée en avril 2019, elle s’adresse aux particuliers, aux entreprises et, depuis deux semaines, aux enfants de tous niveaux.



Paraparau signifie discuter et cela résume l’objectif de cette " grande aventure ", il s’agit de " débloquer la parole ". En fait, Heiura Itae-Tetaa se bat pour que vive sa langue aujourd’hui menacée.



Le déclic



Née à Tahiti, elle a appris le tahitien en écoutant ses parents. " Je suis de la génération à qui on a dit : ‘le tahitien, ce n’est pas important’ ."



" On ne parlait pas tahitien à la maison, mais j’ai eu la chance d’avoir un père, une mère, des oncles et tantes, des grands-parents qui le parlaient ." Elle a lu et écouté la langue chez elle mais aussi à l’église. Elle l’a étudiée à l’école, dès l’école primaire.



Elle a suivi sa scolarité en Polynésie jusqu'à la Licence puis en France, à Angers, où elle a obtenu un master en sociologie de la communication.



Elle a ensuite été journaliste aux Nouvelles, pour le magazine Hine, elle a travaillé à l’Institut supérieur de l’enseignement privé de Polynésie française (Isepp), à la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM). Elle a aussi écrit des documentaires, effectué des repérages pour des tournages.



Et puis un jour, le déclic. " C’était il y a quatre ans, quand j’ai eu ma fille. Je me suis interrogée sur ce terme de langue maternelle et sur ce que j’allais moi-même laisser ."



90% des langues autochtones menacées



Prenant conscience de la situation alarmante des langues autochtones, elle s’est lancée dans l’aventure. " Savez-vous que d’ici 2080, si rien n’est fait, 90% des langues autochtones auront disparu ? Mais 2080, c’est demain ! Il faut changer les choses aujourd’hui. "



Lors de son apprentissage du reo (elle a une certification universitaire), elle a ressenti des manques " et notamment d'une immersion et d'une plus grande utilisation d’outils digitaux ".



Lorsqu’elle a monté son entreprise (elle a été incubée par Prism en 2017-2018), elle a imaginé des formules avec cours théoriques en salle et activités en extérieur. Les apprenants, en groupe restreint, vont faire du tapa, de la voile, du café, du chant. Ils ont aussi accès à des capsules audio et vidéo qui prolongent les cours. " L’idéal ", songe-t-elle " se serait d’organiser des séjours ". Une idée est lancée.



Une langue qui reste vivante



Malgré les sombres prévisions, Heiura Itea-Tetaa reste optimiste. " Je constate que la langue est encore bien vivante ." En témoigne son usage dans le monde des arts et du spectacle.



" Le rêve évidemment serait d’avoir toujours plus de locuteurs, mais si déjà on arrive à la préserver et à la diffuser, c’est bien. On a tout ce qu’il faut ici en Polynésie pour qu’elle soit plus visible ." Dans ce cadre, Speak Tahiti – Paraparau Tahiti propose également des contenus vidéos de situations du quotidien traduits en reo tahiti.



La disparition des langues autochtones c’est " le serpent qui se mord la queue. Moins on a de locuteurs, moins on a de gens intéressés et moins on a de contenu ". Selon Heiura Itea-Tetaa, il faut au contraire proposer un maximum d’offres et de contenus.



Depuis le confinement, son entreprise propose des cours en ligne. Elle a reçu des demandes du monde entier : Nouvelle-Calédonie, France, Pays de Galles, Angleterre, États-Unis. " Cette langue a un intérêt, elle intéresse les gens ! "



Localement, la demande est croissante. L’équipe de professeurs va s’étoffer et Heiura Itea-Tetaa est désormais épaulée par Magnolia Liao pour assurer le bon fonctionnement de son entreprise.