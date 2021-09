Sous-marins : crise de confiance entre Paris et Washington

Paris, France | AFP | jeudi 16/09/2021 - "Coup dans le dos", décision "brutale" et "insupportable", à la "Trump" : la relation entre la France et les Etats-Unis a tourné à la crise ouverte jeudi après la rupture du "contrat du siècle" de fourniture de sous-marins français à l'Australie.



Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi soir un partenariat stratégique avec le Royaume-uni et l'Australie, incluant la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire à Canberra, qui a sorti de fait les Français du jeu.



"Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible ressemble beaucoup à ce que faisait M. (Donald) Trump", le prédécesseur (2017-2021) tant décrié de Joe Biden, s'est indigné le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, ne cachant pas sa "colère" et son "amertume".



"Cela ne se fait pas entre alliés", a martelé le responsable français, qui avait négocié le "contrat du siècle" lorsqu'il était ministre de la Défense en 2016, en déplorant un fait accompli américain - et par ricochet australien - sans aucune concertation préalable.



Ce gigantesque contrat de 90 milliards de dollars australiens (56 milliards d'euros) prévoyait la fourniture de 12 sous-marins français à propulsion conventionnelle à l'Australie.



Au-delà du choc franco-australien, cette rupture spectaculaire jette un froid entre Paris et Washington, alors que Joe Biden était censé incarner une embellie dans la relation transatlantique après quatre années de brutalité trumpienne.



"Premiers concurrents"



"Il est certain que nous avons une petite crise diplomatique sur la table", résume Anne Cizel, spécialiste de politique étrangère américaine à l'université parisienne de la Sorbonne.



"Les Etats-Unis envoient un signal un peu curieux en ce sens qu'ils réclament une présence (militaire) de leurs alliés européens dans l'Indopacifique et dans le même temps se positionnent en premiers concurrents des ventes de sous-marins français", résume-t-elle.



Joe Biden a d'ailleurs promis de continuer à "travailler étroitement avec la France", "allié-clé" dans la région indopacifique. Visiblement sans apaiser le courroux de Paris.



La diplomatie française n'a jamais cédé à l'enchantement pro-Biden, consciente qu'il poursuivrait la même priorité stratégique - la rivalité avec la Chine - que ses prédécesseurs Donald Trump et Barack Obama (2009-2017), même s'il y mettrait plus les formes vis-à-vis de ses alliés.



Paris peut se targuer d'une relation privilégiée avec les Etats-Unis sur un certain nombre de dossiers, à commencer par la lutte antijihadiste, de l'Irak au Sahel.



Mais l'affaire du partenariat stratégique avec l'Australie - qui vise aussi à contrer les ambitions de la Chine - concrétise un peu plus, après le retrait d'Afghanistan, un mode d'action et de décision très unilatéral du nouveau président américain.



"Cela confirme le fait que les Etats-Unis attendent de leurs alliés de la docilité et ne sont pas dans une logique de consultation", fait observer Thomas Gomart, directeur de l'Institut français de relations internationales (Ifri).



"Centralité" américaine



"La relation avec l'administration Biden est extrêmement difficile tout simplement parce que cette administration, focalisée sur la Chine, veut rappeler sa centralité", dit-il à l'AFP.



A travers cette séquence, le président Biden a aussi eu à coeur de faire oublier au plus vite le retrait chaotique d'Afghanistan en montrant que l'Amérique restait au rendez-vous de la puissance.



Pour Anne Cizel, ce coup porté aux ambitions françaises traduit aussi une "rivalité de leadership" entre les Etats-Unis et un président français, Emmanuel Macron, qui se pose en "leader de la défense de l'Europe".



"Les quatre ans de Donald Trump, si difficile que cela ait été sur un plan transatlantique, ont procuré une opportunité au leadership français, franco-allemand", note-t-elle.



Emmanuel Macron va continuer à militer pour plus de défense et d'autonomie stratégique européenne, notamment industrielle, durant la présidence française de l'UE au premier semestre 2022.



Un sommet y sera d'ailleurs consacré à cette occasion. "Le moment est venu pour l'UE de passer à la vitesse supérieure", pour se "défendre contre les cyberattaques, agir là où l'Otan et l'ONU ne sont pas présents et gérer les crises à temps", a plaidé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.