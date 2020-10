Sourire à la vie à Tevaitoa

Raiatea, le 28 octobre 2020 -Huit jeunes métropolitains, qui ont vaincu de graves maladies, sont en vacances grâce à l'association "Sourire à la vie" pour quelques jours dans une pension de famille au fin fond de la vallée Tepuahapa à Tevaitoa.



Huit jeunes métropolitains enfin sortis de l'hôpital après de graves problèmes de santé sont en vacances pour 26 jours au fenua. Après quelques jours à Tahiti et à Bora-Bora, dans une ambiance totalement marine, ils ont plongé au cœur de la montagne de Raiatea, à Tumara'a, du 26 au 28 octobre.

Vicky Tihopu et sa fille Éva Bourgeois les ont accueillis dans leur pension de famille très zen, où l'on accède après 20 minutes d'un chemin chaotique, en 4x4. Frédéric Sotteau, le fondateur de l'association "Sourire à la vie", qui accompagne les enfants avec un médecin, avait rencontré Éva Bourgeois l'an passé lors de ses vacances. De fil en aiguille, il avait séjourné quelque temps dans cette pension perchée dans la montagne, au bord d'une rivière, où l'on ne consomme qu'une alimentation vegan. Là-bas il a trouvé tout d'abord le calme, car il n'y a aucun voisin alentour. Puis un mode de vie très pur, très sain, très convivial et familial. Le tout a séduit l'organisateur et maintenant ses petits protégés adolescents, qui ont pu profiter, mardi midi, de Naïki Lutz, la professeure de yoga de l'institut Aroha, très branchée vegan elle aussi. Elle leur a concocté un programme bien-être où l'on apprend à sentir son corps, au travers d'ateliers détente sous un fare potee, d'un passage par la rivière pour finir par un cours de cuisine où les huit jeunes ont mis la main à la pâte. Frédéric Sotteau s'est félicité de ce séjour :"Après le douloureux passage en milieu hospitalier durant de longs mois et de terribles souffrances, ces 26 jours de congés dans un pays paradisiaque, où ils ont pu vivre tels des Robinson Crusoé, va leur permettre de nouveau de voir que dans la vie il n'y a pas que des épreuves ". Avec "Sourire à la vie", l'institut Aroha et la pension Niu Shack ont redonné le sourire à ce petit groupe très spécial de vacanciers.