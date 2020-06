Sortie scolaire éco-citoyenne à Raiatea

ENVIRONNEMENT, le 19 juin 2020 – L'écologie s'est invitée mercredi matin au lycée protestant de Uturoa avec une opération de ramassage de déchets au bord des routes de la commune de Taputapuatea.



La classe de seconde du lycée professionnel protestant Tutea a Vaiho a participé à une action éco-citoyenne dans la commune de Taputapuatea.

Cette matinée a débuté dès 9 heures par la visite de la centrale électrique EDT de Faaroa, les élèves ont pu ainsi être sensibilisés à la sécurité, en plus de la protection de l’environnement.

Sous l’égide de leur professeur principal Gérald Lachaux, ils ont cheminé la route de ceinture pour ramasser ce que les indélicats jettent encore par les fenêtres de leur véhicule. S’il est à noter une amélioration par rapport aux années passées, la perfection écologique est encore bien loin...

Parmi les pehu, ce sont les canettes aluminium qui ont été ramassées en plus grand nombre, suivies de plastiques de toutes sortes, bouteilles, emballages... Les lycéens munis de sacs poubelles effectuaient le tri au fur et à mesure de la progression et à l'issue de leur randonnée écologique, ils n'ont plus eut qu'à les vider dans les points de collecte dédiés situés sur le parcours.

À mi-chemin, l’adjointe du maire de la commune, que l’on appelle familièrement Mamie Jeannette (Taea) est venue les encourager et leur prodiguer, en tant qu’enseignante à la retraite, des conseils pour une vie exemplaire. Un débat s'est alors engagé sur les facteurs qui engendrent des dérapages, et des violences sur la voie publique, les jeunes ont évoqués, entre autres, l’alcool, la drogue, le chômage, l’oisiveté, le manque d’éducation et de respect.

La sortie, en plus de ses aspects pédagogiques, a permis aux jeunes de faire un peu de sport en gravissant la côte du Belvédère. Dans l’encadrement, on notait d'ailleurs la présence de Ihivai Chung, professeur d’EPS et des métiers de la sécurité, qui arborait sa tenue de sécurité incendie réglementaire.

Le cortège, encadré par deux véhicules des mutoi municipaux de Taputapuatea, était coordonné par des élèves munis de talkies walkies. A 11 heures, une fois l'opération terminée, les élèves ont rejoint leur lycée en truck. Espérons que ce genre d’initiative finisse par sensibiliser les plus récalcitrants.