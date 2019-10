Sortie de route pour José Laibe

Le pilote José Laibe a participé le week-end dernier à la finale de la Coupe de France des Rallyes, à Albi. Cette grande fête du sport automobile amateur lui a permis de se frotter aux meilleurs équipages venus de toute la France.

Unique représentant de la Ligue de Polynésie, José Laibe avait à cœur de bien figurer face à des pilotes qui roulent régulièrement toute la saison, contrairement à lui qui se rend une à deux fois par an en métropole afin de pratiquer sa passion et représenter au mieux les couleurs tahitiennes.Accompagné de son fidèle copilote Aurélien Beaudouin, le pilote de Punaauia s'était préparé à cette Coupe de France en participant cette année à deux épreuves dans le Grand Est, avec une belle victoire de groupe au Rallye de Lorraine à la clé.Cette finale d'Albi s'est disputée sur deux jours, avec un prologue de reclassement et huit spéciales chronométrées. Après un prologue quelque peu timide le vendredi matin, la première journée s’est terminée par deux chronos de nuit sur des routes très techniques où José a pu réaliser des temps corrects, malgré quelques problèmes de radio.Malheureusement, la journée de samedi a mal commencé puisque les deux équipiers vont perdre une cinquantaine de secondes après une sortie de route, conséquence d’un freinage mal dosé dans une intersection "sale". Ils devront leur salut à une poignée de spectateurs qui ont pu les aider à sortir la voiture du talus où elle était bloquée.Désireux de se racheter, José Laibe fût très appliqué lors du reste de la journée, parvenant même à rattraper quelques concurrents directs. Surtout, il réussit à terminer cette finale 2019, ce qui reste pour lui une belle satisfaction. Il pointe finalement à la 77e place finale sur 203 partants et obtient une 7e place de classe. José Laibe a terminé ce rallye ému, sur le podium d'arrivée, accueilli par les dirigeants et les bénévoles de la ligue de Polynésie, fiers de leur unique représentant.Le pilote se projette désormais sur la saison 2020 avec un projet à la clé : préparer un nouveau véhicule.