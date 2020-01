Sophie Bouchonnet et Benjamin Zorgnotti restent les maitres du cross

Tahiti, le 19 janvier 2020 - Les championnats de Polynésie de cross se sont tenus dimanche à Punaauia au parc Vairai. Sophie Bouchonnet chez les femmes, et Benjamin Zorgnotti chez les hommes tous les deux vainqueurs l'an passé se sont de nouveau imposés.



Ils étaient près de 130 inscrits, hommes et femmes confondus, pour les championnats de Polynésie de cross qui se sont tenus dimanche à Punaauia au parc Vairai. Dans cette liste de départ on retrouvait notamment les champions en titre : Sophie Bouchonnet et Benjamin Zorgnotti.



Au programme pour les athlètes, quatre boucles de 2 kilomètres autour du parc Vairai. Chez les hommes dès le départ un groupe de quatre coureurs composés de Benjamin Zorgnotti, Teva Poulain, Delbi Villa-Gongora et de Hoani Marescot s'est détaché du peloton. Lors du deuxième tour, le champion en titre décide d'accélérer. Personne n'arrive à le suivre, et Zorgnotti s'envole facilement vers la victoire. Ce dernier boucle les 8 kilomètres de course en 27''30 , et devance à l'arrivée de 13 secondes Delbi Villa-Gongora, deuxième, et de 58 secondes Teva Poulain qui complète le podium.



Chez les femmes ces championnats de Polynésie de cross ont été de nouveau dominée par Sophie Bouchonnet. Cette dernière a fait la course en tête de bout en bout, et signe un chrono de 32''52 à l'arrivée. Derrière à elle à 38 secondes on retrouve Tiphaine Le Guerroue. Sophie Gardon se classe quant à elle troisième à plus de deux minutes de la championne.



Les coureurs ont désormais rendez-vous le 1er février pour les championnats de Polynésie du 10 kilomètres.