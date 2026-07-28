

Sophie Adenot sort dans l'espace, une première pour une astronaute française

Washington, États-Unis, le 18 août 2026. Sophie Adenot est devenue mardi la première astronaute française à sortir dans l'espace, depuis la Station spatiale internationale (ISS), en compagnie de l'Américain Anil Menon.





Après plus de quatre heures d'une mission toujours en cours, l'Agence spatiale américaine (Nasa) a annoncé que les deux astronautes ne pourraient pas mener à bien l'ensemble des objectifs prévus.



S'ils ont pu démonter avec succès une antenne défectueuse nommée Space-to-Ground (ou SGANT), il leur sera impossible de la remplacer par un nouvel équipement, "faute de temps", a expliqué la Nasa.



Ce retard est dû notamment au temps qui a été nécessaire "pour retirer les connecteurs électriques et les boulons" de l'antenne défaillante, selon la Nasa, qui a précisé que ce scénario avait été "anticipé".



Cette sortie extravéhiculaire, à plus de 400 km au-dessus de la Terre, a débuté à 12H29 GMT. Une vingtaine de minutes après, Anil Menon a été le premier à sortir dans le vide spatial, suivi par Sophie Adenot.



"Je me sens très bien", a affirmé l'astronaute française une fois dans l'espace, selon des images de la Nasa.



On a aussi pu l'entendre rire et échanger quelques mots avec son coéquipier américain.



Emmanuel Macron a qualifié la sortie dans l'espace de Sophie Adenot de "fierté française", voyant en elle "le visage de tous les possibles". Outre le président de la République, d'autres personnalités politiques françaises ont salué la mission de l'astronaute de 44 ans.



Elle est la deuxième Européenne à effectuer une telle sortie, après l'Italienne Samantha Cristoforetti en 2022.

Préparation et concentration Sophie Adenot avait expliqué la semaine dernière que l'antenne jouait "un rôle essentiel dans les communications à haut débit et la transmission de données entre le Centre de contrôle de mission à Houston et l'ISS".



La Française a passé plusieurs jours à préparer avec minutie cette opération complexe, passant en revue les scaphandres, les outils ainsi que les procédures de sécurité à appliquer.



"La réussite d'une sortie dans l'espace se prépare bien avant l'ouverture du sas, et c'est à cela que j'ai concentré toute mon attention ces derniers jours: répétitions, préparation et concentration", a-t-elle affirmé sur X.



Les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway sont restés, eux, à l'intérieur de l'ISS. Ils ont aidés Adenot et Menon à enfiler leurs scaphandres et devaient les assister pour manoeuvrer le bras spatial auquel l'astronaute américain est attaché.

"Tous avec toi" "Même si tous les regards sont braqués sur les astronautes en sortie extravéhiculaire, une (telle opération) est avant tout un travail d'équipe", avait déclaré Sophie Adenot lors d'une précédente sortie dans le vide spatial de Jessica Meir et Anil Menon à laquelle elle avait contribué depuis l'intérieur de l'ISS.



Ingénieure de formation et ancienne pilote d'essai, Sophie Adenot est devenue en février la deuxième Française de l'histoire à effectuer un vol dans l'espace, après la pionnière Claudie Haigneré en 1996 et 2001, qui l'a inspirée.



Si elle avait été entraînée à réaliser des sorties extravéhiculaires, Claudie Haigneré n'en avait pas effectué lors de ses séjours spatiaux.



Le dernier Français à être sorti dans l'espace est Thomas Pesquet. Il l'a fait six fois au total lors de ses deux séjours dans l'ISS. Agé de 48 ans, cet ingénieur aéronautique, pilote de ligne et sportif accompli, avait permis de relancer l'intérêt du grand public français pour l'espace.



Avant la sortie, Thomas Pesquet avait souhaité bonne chance à Sophie Adenot sur X: "Profite bien de cette activité vertigineuse! On sera tous avec toi depuis la Terre".

Rédigé par AFP le Mardi 18 Août 2026 à 10:48 | Lu 99 fois





