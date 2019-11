Somme: 33 blessés, dont 4 graves, dans un accident d'autocar sur l'A1

A 11H50, un autocar de la compagnie Flixbus a fait une sortie de route au niveau de la sortie 13 - Estrées-Deniécourt (entre Amiens et Saint-Quentin) - et s’est couché sur le flanc, a indiqué la préfecture dans un communiqué, sans préciser les circonstances de l'accident.Sur les 33 personnes à bord, 29 ont été légèrement blessées et quatre grièvement, selon la préfecture. Aucun des blessés graves n'a son pronostic vital engagé, a-t-elle précisé. Parmi les passagers figuraient 11 Français, 10 Britanniques, cinq Américains, deux Roumains, un Espagnol, un Australien, un Mauricien, un Japonais et un Sri-Lankais.Les blessés ont été répartis sur différents centres hospitaliers de la région, notamment à Amiens et Péronne. Les pompiers de la Somme ont eux indiqué à l'AFP dénombrer cinq blessés graves.D'importants moyens de secours ont été mobilisés, dont des équipes du Samu, du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et de la gendarmerie.L'accident a provoqué la fermeture provisoire de la sortie 13, sans couper la circulation sur l'autoroute, qui est revenue à la normale. Le bus accidenté a été évacué dans l'après-midi.Dans un communiqué, Flixbus, qui propose des trajets longue distance à bas tarif notamment en Europe, a indiqué être en "contact étroit avec les autorités locales afin de déterminer les causes exactes de l'accident, ainsi que pour assurer la prise en charge des passagers".L'entreprise a mis en place un numéro d’urgence - le 0080030013730 - et un e-mail : [email protected] , a-t-elle précisé à l'AFP.Un accident mortel avait impliqué le 6 octobre dernier un car Flixbus dans l'Aude. Une passagère française de 21 ans était morte et 17 personnes avaient été blessées, lorsque ce car, qui reliait Barcelone à Bordeaux, s'était couché sur le flanc après être sorti de sa trajectoire.La conductrice, une femme de 50 ans, a été mise en examen pour homicide involontaire.