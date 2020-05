Solidarité : Des plats pour les sans-abri

Maintenant que le confinement a été allégé et que le déconfinement se profile, les bénévoles sont face à un vrai challenge : comment faire coïncider leurs emplois du temps avec cette action. Selon Revanui, tous souhaitent continuer cette chaîne de solidarité qui était censée prendre fin cette semaine. Père Christophe les a d'ailleurs sollicités pour les repas du mardi et du jeudi pour la semaine prochaine. Une requête favorablement accueillie par les bénévoles. "Avec tous ces chamboulements nous aurons besoin d'aide et nous aimerions faire appel à des personnes sérieuses et volontaires et pourquoi pas à des restaurateurs" indique Revanui. En plus de ce programme chargé pour la semaine qui arrive, d'autres projets sont déjà en cours de réflexion. "Nous aimerions beaucoup continuer et d'ailleurs, on a quelques projets de ce genre en tête, toujours en partenariat avec Père" conclut-elle.