Soja en concert à To’ata le 16 novembre

Pratique :

Dans un communiqué diffusé vendredi après-midi, Radio 1 a annoncé la venue du groupe de reggae Soja sur la scène de To’ata le 16 novembre prochain. La billetterie est déjà ouverte chez Radio 1à Fare ute, dans les magasins Carrefour et sur ticket-pacofoc.pf. « Soja souhaite faire passer par sa musique des messages avec l’espoir de susciter des changements positifs que ce soit au niveau de l’environnement, de la politique ou du social », explique Radio 1 dans son communiqué.« Il y a près de deux décennies, Soja se formait dans un sous-sol de garage et apprenait à devenir musiciens sur des sonorités reggae roots. Aujourd’hui, le groupe compte 2 nominations aux Grammy Awards, plus de 7 millions de followers en ligne, plus de 300 millions de vues sur Youtube, des concerts dans plus de 30 pays, 120 concerts en moyenne par an depuis dix ans…La composition du groupe : Jacob Hemphill - Chant / Guitare, Bobby Lee - Basse, Ryan Berty - Batterie, Patrick O'Shea - Claviers, Ken Brownell - Percussions, Hellman Escorcia - Saxophone, Rafael Rodriguez - Trompette, Trevor Young - Guitare / Vocals.Tarifs - à partir de 5 500 FcfpFosse (placement libre)VIP DEBOUT : 10 000 Fcfp (Accès au cocktail VIP d'après concert inclus)DEBOUT : 5 500 FcfpTRIBUNES ASSISES (sièges numérotés)CAT. 1 : 7 000 FcfpCAT. 2 : 6 500 FcfpCAT. 3 : 5 500 FcfpFrais web : + 100 Fcfp/place achetée en ligne.En vente sur www.ticketpacific.pf , dans les magasins Carrefour Faa'a, Punaauia et Arue et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute.