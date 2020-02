Soirée camping pour les exposants de Made in Fenua

“Ils veulent tous participer !”



Comment avez-vous vécu les ventes des stands de ce matin ?

“C'était compliqué, la tension était palpable à l'ouverture. Mais en deux heures on a traité 150 demandes avec une équipe de neuf personnes. C'est notable, on ne peut pas dire que l'organisation était si mauvaise. On a vendu tous les stands et on a réussi à satisfaire presque tout le monde. On a moins d'une vingtaine de personnes en liste d'attente, donc moins que l'année dernière. Au final, les gens ont réussi à s'entendre pour partager leurs stands.

Pour vous donner un peu de contexte, le salon Made in Fenua est un événement porté par une institution publique, la CCISM. C'est notre mission de service public de soutenir les artisans locaux. Ça coute plus de 15 millions d'organiser cette opération, contre 10 millions de ventes réalisées avec le prix des stands. Donc on subventionne la différence, ça coute 5 millions à la Chambre... L'opération est loin d'être rentable mais on continue de la soutenir pour mettre en valeur les artisans locaux.

Ce matin on a assuré le principe du premier arrivé, premier servi. Jusqu'à il y a quatre ans, à l'ouverture des inscriptions, une grande partie des stands était déjà réservée... Depuis qu'on a mis en place le système du premier arrivé, premier servi, on assure plus d'équité. Aujourd'hui nous avons 30% de nouveaux exposants à chaque salon, ce qui augmente l'attractivité... Mais on arrive aux limites de cette pratique.”



Vous disiez être victime de votre succès ?

Oui, aujourd'hui le salon Made in Fenua est devenu incontournable parmi les salons locaux. Depuis trois ans, on est passé de 12 000 visiteurs à près de 18 000 visiteurs. Le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des exposants sur les quatre jours de salon a été déclaré à plus de 100 millions de Fcfp l'année dernière. Plus les retombées tout au cours de l'année qui sont conséquentes. Donc l'intérêt des artisans pour le salon est normal, ils veulent tous participer ! Mais on n'a que 100 stands pour environ 150 demandes, donc c'est compliqué de satisfaire tout le monde, on a beau retourner l'équation dans tous les sens, c'est insoluble.

On a demandé l'augmentation de l'emprise de Toata, on voulait notamment toute la place haute, ce qui ajouterait 40 stands supplémentaires et satisferait tout le monde. Il faut réserver un an à l'avance, donc on a fait cette demande en 2019, mais elle a été refusée à cause de l'organisation d'un concert à la même date. On nous a même retiré une travée de stands au dernier moment, donc on n'a que 101 stands au lieu de 108 ! On essaye de faire avancer les choses, mais ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de contraintes, c'est une organisation complexe alors que ce n'est pas le cœur de notre mission. Et vu le déséquilibre budgétaire, on ne peut pas mobiliser toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires.

On a aussi étudié d'autres sites, notamment Mamao, mais les expériences passées et les retours des exposants ont démontré l'attractivité de To'ata, c'est son placement stratégique qui apporte autant de visiteurs et de chiffre d'affaires aux exposants. Je préférerais le faire à Mamao, c'est bien plus souple réglementairement et il y a plus de place, mais les exposants nous disent qu'on doit rester à Toata pour maintenir la réussite du salon. Mais ça laisse ouverte la question d'implanter une structure d'exposition qui aurait une plus grande capacité d'accueil avec un lieu d'implantation stratégique. À voir avec le gouvernement.”



Quelles seraient les solutions pour éviter que cette situation se reproduise ?

“Donc dans les pistes qu'on a étudiées, il y a la commercialisation en ligne, mais les artisans sans carte de crédit ou accès internet seraient handicapés. Le tirage au sort, ça amène aussi son lot de frustrations. Pour vérifier que les exposants font bien du made in Fenua, il y a un comité de sélection qui a été mis en place. Depuis 2 ans, il y a eu de l'écrémage. Cette année encore on va passer en revue tous les dossiers, on va rappeler les gens sur qui on a des doutes pour voir leurs produits, et certains seront écartés.

Une autre piste c'est de faire un deuxième salon, mais ça double les budgets, les ressources humaines, et ça diminuerait la rareté de l'événement et donc peut-être son attractivité, alors qu'il faudrait sans doute augmenter les prix des stands... C'est une piste à étudier quand même.

En tous cas l'année prochaine, on fera tout pour avoir plus de places et éviter cette peur de ne pas avoir de stand. On connait la demande, il faut arriver à la satisfaire. Et si ça n'est pas possible, on mettra en place une procédure pour éviter de revivre cette queue de 12 heures.”