Sofidep : 140 dossiers débloqués en 2017

PAPEETE, le 12 décembre 2017. Le conseil d’administration de la Société de financement et du développement de la Polynésie française (Sofidep) s’est tenu mardi après-midi, en présence du vice-président, Teva Rohfritsch.



Partenaire des petites entreprises, la Sofidep propose des financements, notamment sous forme de prêts participatifs s’inscrivant dans le cadre du plan d’actions économiques porté par le gouvernement, ou de produits de capital investissement, afin de renforcer leurs fonds propres et leur faciliter l’accès au crédit bancaire.



Ce conseil d’administration a été l’occasion de faire un bilan de l’activité de la Sofidep et de l’atterrissage budgétaire 2017. Cette année se caractérise par une nouvelle croissance de la production, avec près de 140 dossiers débloqués à la fin novembre, en particulier en soutien à des activités de création. Le plan d’actions et le budget 2018 montrent également des perspectives d’évolution positives.