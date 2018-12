Social Police 2000 organise une journée festive pour 400 enfants

PAPEETE, 20 décembre 2018 - Près de 400 enfants âgés de 5 à 9 ans, issus des quartiers prioritaires des communes situées entre Hitiaa o te ra, Papeete, Pirae et Papara ont participé, jeudi, à une journée récréative organisée par l’association Social Police 2000.



En début de matinée, cette journée récréative a débuté par un petit déjeuner dans les jardins de la résidence du haut-commissaire à Papeete.



Près de 400 enfants âgés de 5 à 9 ans et sélectionnés par l'association Police 2000 dans les quartiers prioritaires des communes situées entre Hitiaa o te ra, Papeete, Pirae et Papara ont ainsi été accueillis par le haut-commissaire de la République et son épouse Anne Bidal ainsi que par le président de la Polynésie française. Le commissaire Mario Banner, directeur de la Sécurité publique et Rodolphe Tutairi, le président de l’Association Social Police 2000, étaient à leurs côtés.



Le haut-commissaire a chaleureusement félicité les initiateurs de cette démarche, dont Rodolphe Tutairi dont le dynamisme et le dévouement sont connus de tous ainsi que tous les bénévoles qui encadrent les enfants et qui contribuent, ainsi, à leur offrir des moments de convivialité et de bonheur qui marqueront leur mémoire.



Depuis 1988, l'association Social Police 2000 offre deux fois par an, aux enfants vivant dans des quartiers difficiles une journée récréative.



Après leur petit déjeuner, les enfants se sont rendus au cinéma puis à la plage avant de passer à la distribution des cadeaux par le Père Noël, en fin de journée à la mairie de Papeete.