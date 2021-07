Six nouveaux cas de Delta identifiés la semaine dernière

Tahiti, le 1er juillet 2021 – Six cas de variant de type Delta ont été identifiés la semaine dernière selon le dernier bulletin épidémiologique. Six cas de cette souche variante plus contagieuse de 40% avaient déjà été identifiés au fenua, mais au cours des cinq semaines précédentes.



Selon le dernier bulletin hebdomadaire de la Direction de la santé, six cas de Delta (variant indien) ont été confirmés au cours de la semaine dernière (du 21 au 27 juin). Plus contagieux que l'Alpha (variant anglais) à 40%, il supplante ce dernier depuis plusieurs semaines en Polynésie française, notamment depuis la levée des motifs impérieux pour voyageurs en provenance des États-Unis et de la métropole.



0,2% des voyageurs positifs



Les six cas importés identifiés la semaine dernière parmi les 23 nouveaux cas confirmés à Tahiti et Moorea sont tous des cas de Delta. “Les cas sont isolés ou appartiennent à des petits clusters d’origine familiale”, indique le bulletin. Sur les 3 123 voyageurs internationaux arrivés en Polynésie entre le 21 et le 27 juin, 1 462 ont débarqué en provenance des États-Unis. Les six cas positifs représentent 0,2% des voyageurs. Parmi eux, 522 voyageurs (17%) ont été placés en quarantaine à leur arrivée pour absence de schéma vaccinal complet. Depuis l’annonce des motifs impérieux début février, 64 cas importés ont été identifiés, dont 29 depuis début mai et la mise en place du protocole de dépistage renforcé à l’arrivée. Au total, 41 cas de variant ont été identifiés sur le sol polynésien.